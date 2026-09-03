Covent Garden Sinfonietta, Türkiye'de ilk konserini Bodrum'da verecek

Londra'daki Royal Opera House'un seçkin müzisyenlerinden oluşan Covent Garden Sinfonietta, Türkiye'deki ilk konserini 4 Eylül'de Bodrum'da verecek.

Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde 4 ve 5 Eylül'de gerçekleştirilecek konserler öncesinde orkestranın provaları sürüyor.

Konserlerde orkestrayı Maestro Philippe Chizhevsky yönetecek.

Yevgeny Svetlanov Devlet Akademik Senfoni Orkestrası'nın Müzik Direktörü ve Baş Şefi olan Chizhevsky, farklı dönemlere ait klasik müzik eserlerini yorumlamasıyla tanınıyor.

Konserlerin solistleri ise piyanist Adam Gutseriev ve çellist Dali Gutserieva olacak.

Avrupa'nın önemli konser salonlarında sahne alan kardeş sanatçılar, bu yıl ilkbaharda Paris ve Versailles'da Covent Garden Sinfonietta ile konser verdi. Sanatçılar, sonbaharda Viyana Musikverein'de de aynı orkestrayla müzikseverlerin karşısına çıkacak.

Türkiye'yi ve Bodrum'u çok seviyorum

Çellist Dali Gutserieva, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bodrum'a daha önce turist olarak geldiğini belirterek, ilçede ilk kez müzisyen olarak sahne alacağını söyledi.

Bodrum'u çok sevdiğini ifade eden Gutserieva, "Bodrum doğasıyla, deniziyle çok güzel bir yer. Çaykovski'den Rokoko Varyasyonları'nı çalacağım. Bunlar çok ünlü ve güzel müzikler. Eminim gelenler çok memnun kalacaklar. Bodrum'da konser vermek benim için çok onur ve şeref. Türkiye'yi ve Bodrum'u çok seviyorum." dedi.

Orkestra şefi Philippe Chizhevsky de Bodrum'a daha önce turist olarak geldiğini belirterek ilçeyi çok beğendiğini söyledi.

Chizhevsky, "Bodrum'da ilk defa konser vereceğiz. Çok özel ve çok güzel parçalar çalınacak. Piyano ve çello eşliğinde eserler seslendireceğiz. Çaykovski, Strauss ve Wagner'in eserlerini çalacağız. Çok güzel ve çok yönlü eserler olacak. Umarım seyirciler çok memnun kalırlar." diye konuştu.

Konser programında Richard Strauss'un piyano ve orkestra için bestelediği "Burleske" ile Pyotr İlyiç Çaykovski'nin çello repertuvarındaki önemli eserlerden "Rokoko Varyasyonları" da yer alacak.

Covent Garden Sinfonietta, Avrupa'nın önemli klasik müzik salonlarında verdiği konserlerle tanınıyor. Orkestra, kasım ayında Viyana Musikverein'de üst üste dördüncü kez sahne alacak.

Kaynak: AA