Keir Starmer Milletvekilliğinden İstifa Etti

ESKİ İngiltere Başbakanı Keir Starmer, milletvekilliğinden istifa ettiğini bildirdi.

Eski İngiltere Başbakanı Keir Starmer, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün itibarıyla Londra'nın 'Holborn and St Pancras' bölgesi milletvekilliğinden istifa ettiğini duyurdu. Starmer, milletvekilliğini 11 yılın ardından bırakarak uluslararası ilişkiler ve savunma ile kadınlara ve çocuklara karşı şiddet konularına odaklanacağını kaydederek, kendisinin yerine seçilmek için yarışacak İşçi Partisi adayına da tam destek vereceğini belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı