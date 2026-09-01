Haberler

Keir Starmer Milletvekilliğinden İstifa Etti

Keir Starmer Milletvekilliğinden İstifa Etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eski İngiltere Başbakanı Keir Starmer, 11 yılın ardından Londra'nın 'Holborn and St Pancras' bölgesi milletvekilliğinden istifa ettiğini duyurdu. Starmer, uluslararası ilişkiler ve savunma ile kadınlara ve çocuklara karşı şiddet konularına odaklanacağını belirterek, yerine geçecek İşçi Partisi adayına tam destek vereceğini açıkladı.

ESKİ İngiltere Başbakanı Keir Starmer, milletvekilliğinden istifa ettiğini bildirdi.

Eski İngiltere Başbakanı Keir Starmer, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün itibarıyla Londra'nın 'Holborn and St Pancras' bölgesi milletvekilliğinden istifa ettiğini duyurdu. Starmer, milletvekilliğini 11 yılın ardından bırakarak uluslararası ilişkiler ve savunma ile kadınlara ve çocuklara karşı şiddet konularına odaklanacağını kaydederek, kendisinin yerine seçilmek için yarışacak İşçi Partisi adayına da tam destek vereceğini belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmesi başladı

Erdoğan'la bir araya gelen Putin'den Türkiye için dikkat çeken ifade
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Icardi'nin yeni adresi belli oluyor! Menajeri açıkladı

Ortada kalan Icardi hakkında yeni gelişme
Fenerbahçe'den Necati Ateş hakkında suç duyurusu

Fenerbahçe'den Necati Ateş hakkında suç duyurusu

Türk şoförlere Almanya fırsatı! Sınav Türkçe, maaş 250 bin TL

Almanya binlerce Türk işçi alacak! Maaş 250 bin TL
Dinlenme tesisinde cinayete teşebbüs! Dehşet anları kamerada

Gözü dönmüş Hollandalı çalışanları böyle ezdi
Kimse görmüyor sandılar ama kamera rezilliklerini böyle kaydetti

Kimse görmüyor sandılar ama rezillikleri kamerada

Çin liderine bir adım fazla yaklaşmanın bedeli! Yaka paça uzaklaştırıldı

Sen misin Şi'ye yaklaşan! Korumaların müdahalesi sert oldu
“Taşacak Bu Deniz”in Fadime’si Zeynep Atılgan’dan beklenmedik başarı!

“Taşacak Bu Deniz”in Fadime’si Zeynep Atılgan’dan Beklenmedik Başarı!