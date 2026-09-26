İngiltere, Çin Büyükelçiliği'nde 12 parça kültürel kalıntı ve eseri Çin'e geri verdi

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LONDRA, 26 Eylül (Xinhua) -- İngiltere, 12 parça kültürel kalıntı ve eseri İngiltere'deki Çin Büyükelçiliği'nde düzenlenen törenle Çin'e iade etti.

Çarşamba günü düzenlenen törene Çin Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı ve Çin Ulusal Kültürel Miras İdaresi Başkanı Rao Quan çevrimiçi, Çin'in İngiltere Büyükelçisi Zheng Zeguang ise bizzat katıldı.

Çin tarafı, kayıp kültürel kalıntıların menşe ülkelerine iadesini kolaylaştırmanın, kültürel mirasın korunması, tüm dünyadaki halkların kültürel haklarına ve ulusal duygularına saygı duyulması ve insan medeniyetinin mirasının korunmasına yönelik haklı bir dava olduğunu belirtti.

İngiltere tarafı ise iki ülke arasındaki tatbiki işbirliğinin olumlu bir sonucu olan iadenin, karşılıklı saygıyı ve kültürel eserlerin yasadışı kaçakçılığıyla mücadelede birlikte çalışma kararlılığını ortaya koyduğunu ifade etti.

Kültürel kalıntılar ve sanat eserleri, Londra Metropolitan Polisi'nin yürüttüğü soruşturmalar sırasında ele geçirilmişti.

Kaynak: Xinhua