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Pınar Altuğ'un kızı Su yuvadan uçtu! 6 bavulla Londra'ya yerleşti

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Pınar Altuğ'un kızı Su yuvadan uçtu! 6 bavulla Londra'ya yerleşti Haber Videosunu İzle
Pınar Altuğ'un kızı Su yuvadan uçtu! 6 bavulla Londra'ya yerleşti
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Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan'ın 17 yaşındaki kızları Su Atacan, lise eğitiminin ardından üniversite için İngiltere'yi tercih etti. Ailesiyle birlikte Londra'ya giden Su Atacan, altı bavulla kalacağı yere yerleşirken baba Yağmur Atacan kızına "Yolun açık olsun kızım" sözleriyle seslendi.

Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan'ın 2009 yılında dünyaya gelen kızları Su Atacan, eğitim hayatında yeni bir döneme başladı. Haziran ayında liseden mezun olan Su, üniversite eğitimi için rotasını İngiltere'nin başkenti Londra'ya çevirdi.

6 BAVULLA LONDRA'YA GİTTİ

Üniversite eğitimi boyunca ailesinden ayrı yaşayacak olan Su Atacan, Londra yolculuğuna yaklaşık altı bavulla çıktı. Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan da kızlarını bu önemli gününde yalnız bırakmadı. Ünlü çift, Su ile birlikte Londra'ya giderek yerleşmesine yardımcı oldu.

YENİ HAYATINA İLK ADIMINI ATTI

Londra'da kalacağı odaya yerleşen Su Atacan, böylece üniversite hayatına ve ailesinden ayrı yaşayacağı yeni dönemine ilk adımını attı.

"YOLUN AÇIK OLSUN KIZIM"

Kızının evden ayrılması üzerine Yağmur Atacan da duygularını yaptığı paylaşımla dile getirdi. Atacan, Su'nun artık kendi sorumluluklarını üstleneceği yeni bir döneme başladığını belirterek kızına "Yolun açık olsun kızım, seni çok seviyorum" sözleriyle seslendi.

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