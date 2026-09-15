Dijital finans platformu Revolut, sunduğu hizmetler ve Türkiye’deki mevcut durumu nedeniyle araştırılıyor. 2015 yılında Londra’da kurulan platformun ne olduğu, hangi ülkeye ait olduğu ve Türkiye’de kullanılıp kullanılmadığı merak konusu oldu. Peki, Revolut nedir? Revolut Bank nerenin bankası, Türkiye'de kullanılıyor mu? Detaylar haberimizde.

REVOLUT NEDİR?

Revolut, geleneksel bankacılık hizmetlerini dijital bir platform üzerinden sunmayı amaçlayan bir FinTech şirketidir. 2015 yılında Londra’da kurulan Revolut, para transferi, döviz işlemleri, yatırım ve bütçe yönetimi gibi finansal işlemlerin mobil uygulama üzerinden gerçekleştirilmesine imkân tanıyor. Şirket, başlangıçta para transferi ve döviz işlemleriyle hizmet vermeye başladı.

Revolut’un sunduğu hizmetler, ülkeden ülkeye değişebiliyor. Şirketin resmi açıklamalarına göre platform bugün kişisel finans, işletme hesapları, yatırım ve uluslararası para transferleri gibi farklı finansal alanları kapsayan bir yapı sunuyor.

Revolut’un öne çıkan özelliklerinden biri, kullanıcıların tek hesap içerisinde 30’dan fazla para birimini tutabilmesi ve bu para birimleri arasında dönüşüm yapabilmesidir. Platform bunun yanında global harcama, kripto para işlemleri ve hisse yatırımları gibi farklı finansal araçları da kullanıcılarına sunuyor.

REVOLUT BANK NERENİN BANKASI?

Revolut’un merkezi Londra’dadır. Şirket 2015 yılında İngiltere’de kurulmuş ve faaliyetlerine burada başlamıştır. Revolut’un küresel merkezi Londra’daki Canary Wharf bölgesinde bulunuyor.

REVOLUT TÜRKİYE'DE KULLANILIYOR MU?

Revolut’un Türkiye’deki durumu henüz tam anlamıyla aktif değildir. Şirketin güncel resmi desteklenen ülkeler listesinde Türkiye yer almıyor. Revolut hesabı açılabilen ülkeler arasında Birleşik Krallık, Avrupa Ekonomik Alanı ülkeleri, Avustralya, Brezilya, Japonya, Yeni Zelanda, Singapur, İsviçre ve ABD gibi ülkeler bulunuyor.

NOT: Bu içerikte Revolut’a ilişkin herhangi bir teşvik, övgü veya kullanım önerisi bulunmamaktadır. Bilgiler, yalnızca verilen bilgiler doğrultusunda tarafsız ve bilgilendirme amacıyla aktarılmıştır.