Oyunculuğu bırakıp Londra'ya yerleşmişti! Serel Yereli memleketine döndü

Yayınlandığı dönemde büyük bir izleyici kitlesine ulaşan "Bodrum Masalı" dizisindeki performansıyla adını geniş kitlelere duyuran Serel Yereli, oyunculuğun ardından müzik kariyerine ağırlık vermişti. Kariyer planlaması kapsamında uzun bir süre önce İngiltere'nin başkenti Londra'ya yerleşen ünlü isim, yaz tatili rotasını doğup büyüdüğü memleketi İzmir'e çevirdi.

SOSYAL MEDYADA BEĞENİ YAĞMURU

İzmir'in sıcak güneşinin ve serin sularının tadını çıkaran Yereli, bu keyifli anlarını takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi. Resmi Instagram hesabı üzerinden peş peşe tatil kareleri yayınlayan genç yıldıza, takipçilerinden büyük ilgi geldi. Yereli'nin formda görüntüsü beğeni topladı.

Kaynak: Haberler.com