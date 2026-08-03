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Manifest, Türkiye'den ayrılıyor! Yeni adresleri belli oldu

Manifest, Türkiye'den ayrılıyor! Yeni adresleri belli oldu
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Türkiye'nin son dönemde en çok konuşulan müzik gruplarından Manifest, global kariyer hedefleri doğrultusunda rotasını İngiltere'ye çevirdi. Grubun kurucusu Tolga Akış, üyelerin bir arada yaşadığı Türkiye'deki ortak evin eylül ayında kapatılacağını ve Londra'da yeni bir ev açılacağını duyurdu.

Manifest grubundan hayranlarını şaşırtan bir karar geldi. Grubun üyelerinin bir arada yaşadığı ve ilk yıl için planlanan Türkiye'deki ortak ev projesi eylül ayı itibarıyla sona eriyor.

Grubun kurucusu Tolga Akış, global çalışmaların artık yurt dışından yürütüleceğini belirterek taşınma kararına ilişkin "Eylül ayında kızların ortak evini kapatıyoruz. Zaten plan ilk yıl ortak bir alan yaratmaktı. Ama eylülde farklı bir yerde ortak bir evimiz açılıyor: Londra." açıklamasını yaptı.

KÜRESEL YAPIM ŞİRKETİ İLE MASAYA OTURACAKLAR

Grubun sadece adres değişikliği yapmadığını, aynı zamanda kariyerleri için dev bir adım attığını vurgulayan Akış, Manifest'in küresel bir yapım şirketiyle masaya oturacağını müjdeledi.

Londra'da açılacak yeni ortak ev ve yapılacak global yapım şirketi anlaşması, grubun en büyük ideallerinden biri olan dünyaca ünlü Wembley Stadyumu'nda sahne alma hedefi yolunda atılan ilk büyük adım olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıhasan baba dikkat:

Birdaha da gelmeyin

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Haber YorumlarıHackan:

Yemin ederim haber başlığında görür görmez dedim kesin Londra’ya İngiltere’ye geliyorlar çünkü giyimlerinden hal hareketlerinden nereye özenti oldukları belli

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