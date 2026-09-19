Londra'da yapay zeka etkinliği, Pull the Plug eylemiyle kesintiye uğradı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Londra'da yapay zekanın ele alındığı bir etkinliği yaptığı protestoyla durduran eylemci, "Yapay zeka insanlardan çalıyor. Yerel toplulukları yoksulluğa ve ekonomik açıdan kötüleşmiş koşullara sürüklüyorsunuz. Kaynaklar tükeniyor. Bunlar Silikon Vadisi milyarderleri. Gerçekten onların sizin çıkarlarınızı gözeteceğini düşünüyor musunuz?" dedi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da bir görsel tasarım uygulamasının düzenlediği "Yapay Zeka Vizyonu" başlıklı etkinlik, yapay zekanın toplum, çevre ve ekonomi üzerindeki etkisine karşı eylemler yürüten "Pull the Plug (Fişi Çek)" adlı grup tarafından protesto edildi.

Grup üyesi bir kadın eylemci, oturduğu sandalyeden ayağa kalkarak konuşmacılara protestoda bulundu.

"Neden Londra, Neden Şimdi?" başlıklı panelin ara vermesine neden olan eylemci kadın, yüksek sesle "İnsanlar korkuyor. İnsanlar, yapay zekanın gelecek 10 yıl içinde hepimizi yok etme ihtimalinin yüzde 10 olduğunu duyunca korkuyor. İşler haldeki 500 veri merkezinin ülkenin üçte ikisini kuraklığa sürüklemesinden korkuyor." diye konuştu.

Eylemci, OpenAI şirketince yapılan bir siber güvenlik testinde yapay zeka ajanlarının "Hugging Face" platformunun altyapısındaki sistemleri hedef aldığı siber saldırıları hatırlatarak, "Bunun ne anlama geldiğini hepimiz biliyoruz. En iyi ihtimalle bu teknolojiyi elinde bulunduran adamlar beceriksiz. En kötü senaryoda ise hepimiz bir felakete sürükleniyoruz." dedi.

Yaşananlara rağmen etkinlikte yapay zekanın geleceği ele alınırken yapay zekanın sebep olduğu korkuların konuşulmadığını vurgulayan eylemci, "Şeffaflık nerede? Düzenlemeler nerede? Seçim nerede? Aramızda referandum yapan ya da oy kullanan var mı? Yok çünkü hepimiz cevabın ne olduğunu biliyoruz. Düzenleme! Ama düzenlemeler hissedarları mutlu etmiyor." ifadelerini kullandı.

"Kaynaklar tükeniyor"

Eylemci, yapay zekayla ilgili bazı faaliyetlerin geçici olarak durdurulması gerektiğini belirterek, "Yapay zeka konusunda çıkarlarımızı gözetmeyen Silikon Vadisi'ndeki büyük teknoloji şirketlerinin milyarderleri yerine, sıradan insanların söz sahibi olmasını sağlamamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

Vatandaşların yapay zekanın etkilerini ilk hissedenler olduğunun altını çizen eylemci, "Veri merkezlerinin etkilerini ilk onlar hissediyor ancak en son söz sahibi olanlar onlar. Yapay zeka insanlardan çalıyor. Yerel toplulukları yoksulluğa ve ekonomik açıdan kötüleşmiş koşullara sürüklüyorsunuz. Kaynaklar tükeniyor. Bunlar Silikon Vadisi milyarderleri. Gerçekten onların sizin çıkarlarınızı gözeteceğini düşünüyor musunuz?" diye sordu.

Girişimcilere finansman sağlayan fon temsilcilerinin katıldığı panelin kesintiye uğramasına neden olan eylemci, konuşmasını sürdürürken görevliler tarafından salondan çıkarıldı.

"Sistem kontrolden çıktı"

Eylemle ilgili Pull the Plug grubunun X şirketinin sahibi Elon Musk'a karşı protesto olarak ABD'de kurulan Bluesky uygulamasındaki hesaplarından bir açıklama paylaşıldı.

Açıklamada, "Yapay Zeka Vizyonu" başlıklı etkinlikle ilgili, "Büyük teknoloji yatırımcıları ve yapay zeka girişimlerinin kurucularının buluştuğu ama bizim reddettiğimiz gelecek olan yapay zekanın geleceğini iyimser olarak ele aldıkları bir toplantı." nitelemesi yapıldı.

İngiltere'nin "yapay zeka süper gücü" olmak için çabaladığı belirtilen açıklamada, "Yerel toplulukların baskı altında ezildiğini görüyoruz. Toplulukların kaynaklarını kurutan 500 veri merkezinden ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ile İsrail ordusunun kullandığı gözetim sistemlerini kullanarak masum insanların haftalık market alışverişini hedef almaya. Sistem, kontrolden çıktı." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA