İstanbul uçağında akılalmaz olay! Kabin memuru ve kadın yolcuyu ısırdı

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AJet'in Londra Stansted Havalimanı'ndan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na gerçekleştirdiği VF-1990 sefer sayılı uçuşta olay çıktı. Alkollü olduğu öne sürülen bir yolcu, kabin memuru ile başka bir yolcuyu ısırdı.

YANINDA OTURAN KADIN YOLCUYU RAHATSIZ ETTİ

İddiaya göre yolcu, uçuş sırasında yanında oturan kadın yolcuyu rahatsız etmeye başladı. Bunun üzerine kadın yolcu durumu kabin ekibine bildirdi.

Kabin memuru, şikayet üzerine yolcuyu davranışlarına son vermesi konusunda uyardı. Ancak uyarılara rağmen davranışlarını sürdüren yolcu, kabin memuru ile kadın yolcuyu ısırdı.

PİLOT POLİS İSTEDİ

Uçakta yaşananların ardından pilot, Sabiha Gökçen Havalimanı Hava Trafik Kontrolörü ile iletişime geçerek olay hakkında bilgi verdi. Pilot ayrıca uçağın inişinin ardından polis ekipleri tarafından karşılanmasını istedi.

Uçak, Sabiha Gökçen Havalimanı'na sorunsuz şekilde iniş yaptı. Olay çıkaran yolcu, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

AJET UÇUŞLARDAN MEN ETTİ

AJet'ten yapılan açıklamada, saldırıya uğrayan kabin memuru ile yolcunun şahıstan şikayetçi olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Saldırıya uğrayan yolcumuz ve kabin memuru arkadaşımız saldırgandan şikayetçi olmuştur. Saldırgan yolcu, şirketimizin uçuş güvenliği politikası gereği kara listeye alınarak uçuşlarımızdan men edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı