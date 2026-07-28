35 Çin yapımı elektrikli çift katlı otobüs Londra'ya gönderildi
Çinli otobüs üreticisi Yutong, 35 adet U11DD model elektrikli çift katlı otobüsü İngiltere'ye göndermek üzere Shandong eyaletinin Yantai Limanı'ndan hareket ettirdi. Avrupa pazarı için tasarlanan bu araçlar Londra'nın toplu taşıma sisteminde kullanılacak.
YANTAİ, 28 Temmuz (Xinhua) -- Çinli otobüs üreticisi Yutong tarafından üretilen toplam 35 adet U11DD model elektrikli çift katlı otobüs, İngiltere'ye gitmek üzere pazartesi günü Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Yantai Limanı'ndan yola çıktı. Özellikle Avrupa pazarları için tasarlanan bu otobüs modeli, Londra'nın toplu taşıma sisteminde hizmet verecek.
Kaynak: Xinhua