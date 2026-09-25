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Macklemore, Ed Sheeran turnesinden çıkarıldıktan sonra Özgür Filistin Turnesi başlatacak

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ABD'li rapçi Macklemore, Ed Sheeran'ın turnesinden çıkarılmasının ardından “Özgür Filistin Turnesi” başlatacağını duyurdu. Gelecek ay Dublin'de başlayıp Paris ve Londra'da devam edecek turneden elde edilecek gelir, Filistinlileri destekleyen kuruluşlara aktarılacak.

Dünyaca ünlü İngiliz sanatçı Ed Sheeran'ın turnesinden çıkarılan ABD'li rapçi Macklemore, "Özgür Filistin Turnesi" başlatacağını duyurdu.

ABD'li rapçi Macklemore, bu ayın başlarında sahnede yaptığı Filistin yanlısı açıklamalar nedeniyle Ed Sheeran'ın "Loop Tour" turnesinden çıkarılmasından günler sonra "Free Palestine" adlı bir turne gerçekleştireceğini duyurdu. Gerçek ismi Benjamin Haggerty olan Amerikalı sanatçı, gelecek ay Dublin'de başlayarak Paris ve Londra'da devam edecek turneden elde edilecek gelirlerin Filistinlileri destekleyen kuruluşlara aktarılacağını söyledi. Turneye ilişkin duyurusunda Macklemore, "Son birkaç hafta, bize son 3 yılda bir şeylerin değişmiş olduğunu gösterdi. Filistin'in özgürleşmesi, bu çağrıyı sansürlemeye çalışan milyarderlerin gücü ve bugün sanatçılardan ne beklediğimiz konusunda kolektif bir uyanış yaşandı. Yıl 2026. Artık bir soykırım sürerken siyasetten uzak durmak işe yaramıyor. İnsanlar, sanatçılardan ortaya çıkmalarını, kendilerini eğitmelerini ve toplum içinde yer almalarını istiyor. Sahneyi sadece eğlence için değil, daha fazlası için kullanmalarını bekliyor. Özgür Filistin çağrısı susturulmaya çalışıldığında buna karşı çıkmalarını istiyor" ifadelerine yer verdi. Kendisinin başına gelenlerin münferit bir olay olmadığına dikkat çeken Macklemore, "Milyarder sınıfı hangi seslerin sahneye çıkmasına izin verileceğine, hangilerinin duyulmasının fazla tehlikeli olduğuna karar verebiliyorsa, herkesin buna dikkat etmesi gerekir" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu

"Thrift Shop" şarkısıyla tanınan rapçi Macklemore'un Filistin yanlısı açıklamalar nedeniyle turneden çıkarılması, Sheeran'ın diğer ön sanatçılarının da turneden çekilmesine yol açmıştı. İngiliz sanatçı ise rapçinin turneden çıkarılması kararının kendisi değil, menajeri tarafından alındığını söylemişti. Macklemore ise Kraft Group CEO'su ve Gillette Stadium'un sahibi Robert Kraft'ın Sheeran'ı bizzat arayarak rapçinin stadyumda sahne almasına izin verilmeyeceğini söylediğini iddia etmişti. Macklemore, Sheeran'ın turnesinden çıkarılmasına yol açan açıklamalarını 4-5 Eylül tarihlerinde New Jersey'deki Metlife Stadium konserlerinde yapmıştı.

Buradaki açıklamalarında Macklemore, "Amerika'daki stadyumlarda 'Özgür Filistin' sloganının yüksek ve net biçimde duyulmasını istiyorum. Gazze'den işgal altındaki Batı Şeria'ya kadar insanlar, onları unutmadığımızı bilsin" demişti. Hind's Hall adlı şarkısını tanıtırken de Columbia Üniversitesi'ndeki Filistin yanlısı öğrenci eylemlerine değinen müzisyen, öğrencilerin diplomalarını, burslarnı ve öğrenim ücretlerini riske atarak harekete geçmelerinden övgüyle söz etmişti.

Yahudi dinleyicilere de seslenen Macklemore, "Tüm Yahudi kardeşlerime sesleniyorum. İsrail'i eleştirmek, apartheid'i eleştirmek, soykırıma karşı olmak hiçbir şekilde size yönelik eleştiri değildir" demişti. Macklemore, konuşmasının sonunda ise "Özgür Filistin diyorum. Özgür Lübnan diyorum. Özgür Küba, Özgür Kongo, Özgür Sudan diyorum Hepimiz özgür olana kadar, hiçbirimiz özgür olmayacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Sahnede Gazze'deki yıkımın görüntülerini de paylaşan Macklemore'un açıklaması sonrasında İsrail-Amerikan Konseyi ve bazı gruplar, Macklemore'un turneden çıkarılması çağrısı yapmış ve rapçi, birkaç gün sonra turneden çıkarılmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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