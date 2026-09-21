Les Miserables yenilenen prodüksiyonla Londra ve Madrid'de sahne alacak

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Dünyanın farklı şehirlerinde bu hafta festivallerden konserlere, sahne performanslarından sergilere birçok etkinlik sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Cameron Mackintosh imzalı "Les Miserables" müzikali, unutulmaz eserlerin yer aldığı yenilenen sahne prodüksiyonuyla bu haftadan itibaren Londra'daki Sondheim Theatre'da ve Madrid'deki Teatro Nuevo Apolo'da izleyicilerin karşısına çıkacak.

"The Simon & Garfunkel Story" gösterisi, dev projeksiyon görselleri, arşiv görüntüleri ve canlı orkestra eşliğinde efsanevi ikilinin unutulmaz hitlerini 24 Eylül'de Redditch Palace Theatre'da, 28 Eylül'de Blackpool Grand Theatre'da sahneye taşıyacak.

Konserler

ABD'li rock grubu Evanescence, Almanya turnesi kapsamında 23 Eylül'de Hamburg Barclays Arena'da, 25 Eylül'de Berlin Velodrom'da ve 26 Eylül'de Münih Olympiahalle'de hayranlarını ağırlayacak.

The Pussycat Dolls, Avrupa turnesi kapsamında 23 Eylül'de Prag O2 Arena'da, 26 Eylül'de Düsseldorf PSD Bank Dome'da ve 27 Eylül'de Amsterdam Ziggo Dome'da müzikseverlerle buluşacak.

Hollandalı keman virtüözü ve orkestra şefi Andre Rieu, sonbahar turnesi kapsamında 24 Eylül'de Frankfurt Festhalle'de, 25 Eylül'de Zürih Hallenstadion'da ve 26 Eylül'de Lozan Vaudoise Arena'da konser verecek.

Caz sanatçısı Elmira Rahimova ile Fidan Hacıyeva Vokal Müzik Okulu öğrencilerinin yıl boyunca hazırladığı çeşitli türlerdeki eserlerin seslendirileceği "An Evening of Vocal Music" konseri, 25 Eylül'de Bakü'deki Fidan Hacıyeva Vokal Müzik Okulu'nda gerçekleştirilecek.

Katy Perry, Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'sinin 10. yıl kutlamaları eğlence programı dahilinde 25 Eylül'de Baku Crystal Hall'da sahne alacak.

Çok enstrümanlı besteci Sina Bathaie, "White Lotus World Tour 2026" turnesi kapsamında 25 Eylül'de Bakü'deki Elektra Events Hall'da ilk kez hayranlarıyla buluşacak.

Azerbaycan klasik müzik eserlerinin icra edileceği "Azerbaijani Classics Night by Candlelight" konseri, 25 Eylül'de Bakü'deki Flora Çay Garden'da gerçekleştirilecek.

Avusturyalı besteci ve aranjör Markus Geiselhart'ın öncülüğünde Avrupa caz gelenekleri ile Azerbaycan müziğini Pop-Senfoni Orkestrası eşliğinde aynı sahnede buluşturan "From Vienna to Baku" konseri, 26 Eylül'de Bakü'deki Reşid Behbudov Devlet Şarkı Tiyatrosu'nda düzenlenecek.

Rus piyanist Evgeny Grinko, duygusal ve büyüleyici performansıyla 26 Eylül'de Bakü'deki Haydar Aliyev Sarayı'nda dinleyici karşısına çıkacak.

Festivaller ve fuarlar

New York'un köklü çağdaş ve modern sanat fuarı "The Armory Show 2026", dünyanın önde gelen galerilerini ve özel küratöryel seçkilerini 24-27 Eylül arasında Javits Center'da sanatseverlerle buluşturacak.

Portekiz'in Douro Vadisi'ndeki Sao Joao da Pesqueira'da düzenlenen "Douro Sokak Sanatı Festivali 2026", yerel ve uluslararası sanatçıların bölge mirasını duvar resimleriyle açık hava galerisine dönüştüreceği atölye ve kültürel etkinlikleriyle 21-27 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

İskandinav bölgesinin en büyük kültür etkinliği olan "Gothenburg Kitap Fuarı", Quebec, halk eğitimi ve oyun temaları odağındaki zengin seminer ve etkinlik programıyla 24 Eylül'de İsveç Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını açacak.

Printed Matter tarafından düzenlenen uluslararası sanatçı kitapları fuarı "NY Art Book Fair 2026", 310'dan fazla katılımcı ve zengin etkinlik programıyla 25-27 Eylül'de MoMA PS1'de gerçekleştirilecek.

Japonya'nın altı büyük sumo turnuvasından biri olan ve geleneksel sporu yakından izleme fırsatı sunan Büyük Sumo Turnuvası, Tokyo'daki Ryogoku Kokugikan Stadyumu'nda düzenlenecek.

Sergiler

Viyana'daki Albertina Museum'da açılan "İnsan Olmak Nasıl Hissettirir" sergisi, Pablo Picasso ile Francis Bacon'ın eserlerini karşılaştırmalı olarak bir araya getiriyor.

Paris'teki Musee du Luxembourg, "Andy Warhol: Line and Image" sergisinde sanatçının yaklaşık 150 çiziminin yanı sıra tablolar, serigrafiler, fotoğraflar ve arşiv belgelerinden oluşan bir seçki sunuyor.

New York'taki Guggenheim Museum'da açılan "Father Country I Do Love You" sergisi, Taryn Simon'ın daha önce sergilenmemiş fotoğraf, metin, video ve heykellerden oluşan interaktif yerleştirmesini izleyicilerle buluşturuyor.

Sinemalar

ABD sinema salonlarında 25 Eylül'de 11 film izleyiciyle buluşacak.

Brad Pitt, J.K. Simmons ve Anna Lambe'nin başrollerini paylaştığı aksiyon ve macera filmi "Heart of the Beast", bir asker ile yetim kalmış bir insansız hava aracı operatörünün doğada hayatta kalma mücadelesini konu alıyor.

Robert Pattinson, Merritt Wever ve Skyler Gisondo'yu bir araya getiren, 1980'lerin canlı televizyon haberciliği dünyasındaki bir suç vakasını odağına alan biyografik suç-drama yapımı "Primetime" vizyona girecek.

Dave Franco, Jenny Slate ve Manny Jacinto'nun seslendirme kadrosunda yer aldığı, gizemli bir adada mahsur kalan karakterlerin macerasını anlatan animasyon-aksiyon "Forgotten Island" izleyiciyle buluşacak.

Domhnall Gleeson, John Hannah ve Gayle Rankin'in rol aldığı, İskoçya kırsalına yeni taşınan bir yabancının etrafında gelişen alışılmadık olayları işleyen fantastik komedi-drama "The Incomer" beyazperdede yerini alacak.

Nick Robinson ve Emilia Jones'un başrollerini paylaştığı romantik komedi "Charlie Harper", gençlik yıllarındaki unutulmaz bir aşkı ve sürpriz karşılaşmaları konu ediniyor.

Jay Baruchel, Ed Helms ve Ben Foster'lı kadrosuyla biyografik komedi-drama "The Stunt Driver", sinema sektörünün tehlikeli dublörlük dünyasını beyazperdeye taşıyor.

Moeka Hoshi, Kento Kaku ve Tae Kimura'nın yer aldığı, gece çöktükten sonra ortaya çıkan karanlık sırları ve doğaüstü olayları işleyen korku-fantastik suç filmi "Never After Dark" vizyona girecek.

Toronto'daki efsanevi Godspell müzikalinin mizah devrimini nasıl başlattığını anlatan belgesel "You Had to Be There"de, John Candy, Mike Myers ve Catherine O'Hara gibi efsanevi komedyenler yer alıyor.

Rinko Kikuchi, Alberto Guerra ve Alejandro Edda'nın başrollerinde olduğu "Ha-Chan, Shake Your Booty!" filmi, dans ve müzikle hayatını yeniden şekillendirmeye çalışan bir kadının hikayesini işliyor.

Sidharth Malhotra ve Tamannaah Bhatia'nın kadrosunda buluştuğu, ormanın derinliklerindeki kadim bir gücü ve korunma mücadelesini odağına alan aksiyon-macera drama yapımı "The Vvaan: Force of the Forrest" da bu hafta sinemalarda olacak.

Viraj Ghelani, Deep Vaidya ve Vishal Parekh'in rol aldığı, dostluk ve sadakat bağlarını sınayan olayları konu edinen dram türündeki "Mitrata" gösterime girecek.

Kaynak: AA