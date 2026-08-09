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Güneydoğu Londra'da 4 Günde 70 Volkswagen Amblemi ve Radar Sensörü Çalındı

Güneydoğu Londra'da 4 Günde 70 Volkswagen Amblemi ve Radar Sensörü Çalındı
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Güneydoğu Londra'da 15-19 Temmuz tarihleri arasında sadece dört gün içinde yaklaşık 70 Volkswagen rozeti ve radar sensörü çalındı. Hırsızlar, ön amblemlerdeki radar sensörlerini 5 saniyeden kısa sürede söküyor. Catford, Forest Hill, Ladywell, Honor Oak, East Dulwich ve Lewisham dahil 29 sokakta yaşanan olaylarda mağdurlar organize bir çete olduğunu belirtiyor. Polis soruşturmayı sürdürürken, Volkswagen yetkilileri henüz yorum yapmadı.

Güneydoğu Londra'da sadece dört gün içinde yaklaşık 70 Volkswagen rozeti ve radar sensörü çalındı. Kurbanlar, ön amblemlerdeki radar sensörlerinin 5 saniyeden kısa sürede sökülebildiğini belirtti. Hırsızlıklar 15-19 Temmuz tarihleri arasında Catford, Forest Hill, Ladywell, Honor Oak, East Dulwich ve Lewisham dahil 29 sokakta meydana geldi.

Kurbanlardan Giorgina Tomlin, yeni aldığı VW T-Roc'un hedef alındığını ve bir komşusunun bahçesinde drone gördüğünü söyledi. Tomlin, 'Çok organize bir şekilde her arabanın yerini biliyorlardı' dedi. Başka bir kurban Graham Dunn ise Tiguan'ından 5 saniyede 2.000 sterlinlik hasar verildiğini ve CCTV kaydını polise ilettiğini aktardı.

Soruşturmayı yürüten Polis Memuru Olly Rutherford, yaklaşık 70 hırsızlık olduğunu doğruladı. Mağdurlardan veya bilgisi olanlardan polise başvurmalarını istedi. Volkswagen yetkilileri henüz yorum yapmadı.

Kaynak: Haber Merkezi
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