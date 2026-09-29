Haberler

CHP'li Dinçer, Londra'da CHP İngiltere Birliği üyeleriyle yeni dönemi değerlendirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
CHP'li Dinçer, Londra'da CHP İngiltere Birliği üyeleriyle yeni dönemi değerlendirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer, 27 Eylül'de Londra'da CHP İngiltere Birliği üyeleriyle buluştu. Toplantıda yeni dönem programı ve genel kurul hazırlıkları ele alındı; Dinçer, birliğin geçici yönetim ataması yapılan ilk yurt dışı birliklerinden biri olduğunu belirtti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer, CHP İngiltere Birliği'nin Londra'daki merkezinde üyelerle bir araya gelerek, CHP İngiltere Birliği'nin geçici yönetim ataması gerçekleştirilen ilk yurt dışı birliklerinden biri olduğunu belirtti.

CHP Yurt Dışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer, 27 Eylül'de CHP İngiltere Birliği'nin Londra'daki merkezinde üyelerle bir araya geldi. Birlik Başkanı Haydar Tunç ve yönetim kurulunun ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda İngiltere'deki örgütlenme çalışmaları, yeni dönem hedefleri ve olağan genel kurul hazırlıkları ele alındı.

Toplantıda konuşan Dinçer, yönetim kurulunun göreve başlamasının ardından kendi toplantılarını gerçekleştirdiğini, Londra'daki buluşmada ise yeni dönemin çalışma programını birlikte ele aldıklarını ifade etti. Görüşmelerde İngiltere'de yürütülecek faaliyetlerin, örgütlenme çalışmalarının ve çalışma düzeninin değerlendirildiğini belirten Dinçer, yurt dışındaki CHP üyelerinin faaliyetlerini sürdürme konusundaki kararlılığından söz etti. Dinçer ayrıca Almanya, Hollanda ve İrlanda'daki temaslarına değinerek Avrupa'daki örgütlerle doğrudan iletişimin önemini vurguladı. Farklı ülkelerde yaşayan üyelerle bir araya gelmeye devam edeceklerini ifade etti.

CHP İngiltere Birliği'nin Londra'daki merkezinde gerçekleşen toplantı, yeni dönem çalışma programının değerlendirilmesi ve üyelerin görüşlerinin alınmasıyla tamamlandı. Geçici Yönetim Kurulu, olağan genel kurul hazırlıklarının yanı sıra üyelerle iletişimi geliştirmeye, örgütlenme faaliyetlerini sürdürmeye ve kurumsal yapılanma çalışmalarına devam edecek. Semra Dinçer'in İngiltere programının ikinci günü olan 28 Eylül'de Londra Başkonsolosluğu, Wood Green Cemevi ve Federasyon ziyaretleri ile sivil toplum kuruluşlarıyla temaslar da yer aldı.

Dinçer, ziyaret ile ilgili, "Federasyon Eş Başkanı Maksut Demir, Federasyonun önceki Eş Başkanı Müslüm Dalkılıç ve İngiltere Alevi Kültür Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Sivas'ın yer aldığı görüşmede nazik misafirperverlikleriyle bizleri ağırladıkları için kendilerine teşekkür ediyoruz. Görüşmemizde ülkemizde ve partimizde yaşaman son süreci ve İngiltere'de yaşayan yurttaşlarımızın gündemini birlikte ele aldık, görüş alışverişi gerçekleştirdik" dedi.

Kaynak: ANKA
Bu haber 29 sitede yayınlandı.
FETÖ operasyonunda 20 gözaltı! Gizli tanığın dijital arşivi ortaya çıkardı

Gizli tanığın dijital arşivi ortaya çıkardı! 30 gözaltı
8 yıl sonra konuştu! Melis İşiten'den Uraz Kaygılaroğlu hakkında dikkat çeken sözler

Ünlü oyuncudan 8 yıl sonra gelen itiraf! Yine onunla evlenirdim
Mehmet öğretmene son görev! Cenazesinde gözyaşları sel oldu

Türkiye'yi ağlatan öğretmene son görev! Gözyaşları sel oldu
Türk futbolunda deprem! Eski hakem Yunus Yıldırım gözaltına alındı

Türk futbolunda deprem! Eski ünlü hakem de gözaltında
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İspanyol oyuncu Arón Piper, Hande Erçel'i Instagram'dan takibe aldı

Hande Erçel'e dünyaca ünlü oyuncudan sürpriz hamle!
MHK operasyonunda çarpıcı detay: Bu sorulara çalışın, hepsi serbest vuruş olacak

Türk futbolunda deprem: Soruları böyle vermişler
Serenay Sarıkaya Paris'te şov yaptı! İşte üzerindeki elbisenin fiyatı

Serenay Sarıkaya şov yaptı! İşte üzerindeki elbisenin fiyatı
Hadise Milano Moda Haftası'nda cesur tarzıyla dikkat çekti

Hadise Milano'da baş döndürdü!
Yerli akıllı telefon Malatya'da üretilecek: Satış tarihi belli oldu

Türkiye'nin yeni yerli telefonu geliyor! Satış tarihi belli oldu
Kağıthane'de 3 gün rehin tutulan 2 kişi kurtarıldı! Elleri koli bandıyla bağlıydı, 'Dualarım kabul oldu' diye ağladılar

3 gün elleri bağlanıp dövüldüler! Kurtarıldıkları anı görmeniz lazım
Evine çağırdığı masözle birbirine girdi: Ucuz eskort

Evine çağırdığı masözle birbirine girdi: Ucuz eskort