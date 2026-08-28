Ticarete atılan Halit Ergenç'in kapısında kuyruk oluştu
"Muhteşem Yüzyıl", "Binbir Gece" ve "Kral Kaybederse" gibi unutulmaz yapımların usta oyuncusu Halit Ergenç, İngiltere’nin başkenti Londra’da açtığı börekçi dükkanıyla gündem oldu. Türk dizilerinin uluslararası etkisi sayesinde kısa sürede yabancı turistlerin ve dizi hayranlarının uğrak noktası haline gelen dükkanda satışlar 2 tona ulaştı.
- Halit Ergenç, iş insanı İzzet Hızlı ile birlikte Türkiye'nin tanınmış bir börek markasını Londra'ya taşıyarak yeni şubeler açtı.
- Londra'daki börekçi, özellikle 'Muhteşem Yüzyıl' dizisiyle ünlenen Ergenç'i görmek isteyen yabancı turistlerin akınına uğradı.
- Londra'daki şubelerde toplam börek satışı 2 tonu aştı ve yüksek talep üzerine yeni şubeler açma kararı alındı.
Türk ekranlarının yanı sıra dünya genelinde de geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu Halit Ergenç, bu kez oyunculuk performansıyla değil, gastronomi alanındaki yatırımıyla adından söz ettiriyor. İş insanı İzzet Hızlı ile güçlerini birleştiren usta oyuncu, Türkiye’nin tanınmış bir börek markasını Londra’ya taşıyarak başkentte yeni şubeler faaliyete geçirdi.
RUS HAYRANI GÖREBİLMEK İÇİN DÜKKANA AKIN ETTİ
Halit Ergenç’in uluslararası popülaritesi, geleneksel Türk lezzetleriyle buluşunca Londra'daki işletme kısa sürede adeta bir turist cazibe merkezine dönüştü. "Muhteşem Yüzyıl" dizisiyle dünya çapında büyük bir üne kavuşan Ergenç'i görebilmek isteyen yabancı takipçiler, dükkanın yolunu tutmaya başladı. Son olarak Rus bir kadın hayranının, ünlü oyuncuyla karşılaşma umuduyla Londra'daki börekçiyi ziyaret ettiği anlar Türk dizilerinin yurt dışındaki güçlü etkisini bir kez daha gözler önüne serdi. Farklı ülkelerden gelen çok sayıda turist, hem geleneksel börek lezzetlerini tadıyor hem de ünlü sanatçıyı görme şansını arıyor.
İNGİLTERE'DE 2 TONLUK BÖREK SATIŞI
Londra sokaklarında hizmet vermeye başlayan marka, açıldığı ilk günden bu yana kısa sürede dev bir satış hacmine ulaştı. Elde edilen bilgilere göre, başkentteki şubelerde toplam satış miktarı 2 tonu aştı. İngilizlerin ve kenti ziyaret eden turistlerin yoğun ilgisinden memnun olan Halit Ergenç ve ortağı İzzet Hızlı’nın, gelen yüksek talep üzerine Londra’daki hizmet ağını genişletme ve yeni şubeler açma kararı aldığı öğrenildi.