Uber, Londra'da Wayve'ın Yapay Zeka Destekli Otonom Araçlarıyla Yolculuk Hizmetine Başladı

Uber, İngiliz teknoloji şirketi Wayve tarafından geliştirilen yapay zeka destekli otonom araçlarla Londra'da yolculuk hizmeti sunmaya başladı. 3 Eylül 2026'da yapılan lansmanla Londra, bu hizmetin verildiği ikinci Avrupa şehri unvanını kazandı.

Wayve'ın yapay zeka sistemi, araçların trafikte insan müdahalesi olmadan ilerlemesini sağlıyor. Uber kullanıcıları, uygulama üzerinden çağırdıkları otonom taksilerle şehrin belirli bölgelerinde seyahat edebilecek. Şirket yetkilileri, hizmetin sınırlı bir alanda başladığını ve kapsama alanının önümüzdeki aylarda genişletileceğini açıkladı.

Bu girişim, Avrupa'da otonom taşımacılığın yaygınlaşması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Wayve'ın teknolojisi, sürücüsüz araçların karmaşık şehir trafiğinde güvenli şekilde hareket etmesini amaçlıyor. Londra'daki uygulamanın hem yerel halk hem de turistlerden yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

Şirket, güvenlik için araçlara uzaktan müdahale edebilecek bir operasyon merkezi kurdu. Olası kazalarda sorumluluğun sigorta poliçeleriyle güvence altına alındığı bildirildi. Uber ve Wayve, hizmeti kademeli olarak diğer İngiliz şehirlerine yaymak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Haber Merkezi