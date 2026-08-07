Manifest Londra’ya mı taşınıyor, Manifest Türkiye’yi terk etti mi soruları, İstanbul’daki ortak evin eylül ayında kapatılacağının duyurulmasıyla gündeme geldi. Ancak yapılan ikinci açıklamada bunun grubun Türkiye’den tamamen ayrıldığı anlamına gelmediği, Londra planının uluslararası kariyer hedefleri kapsamında değerlendirildiği ifade edildi.

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MANİFEST LONDRA’YA MI TAŞINIYOR? TÜRKİYE’DEN AYRILACAK MI?

Son dönemin dikkat çeken müzik gruplarından Manifest hakkında gündeme gelen “Londra’ya taşınıyorlar” iddiaları merak konusu oldu. Grubun Türkiye’deki ortak yaşam alanını kapatacağı yönündeki gelişmelerin ardından Manifest’in ülkeden tamamen ayrılıp ayrılmayacağı araştırılmaya başlandı. Konuyla ilgili açıklama yapan menajer Tolga Akış, grubun Londra planının Türkiye’den kopuş anlamına gelmediğini belirtti.

MANİFEST TÜRKİYE’Yİ TERK EDİYOR MU?

Manifest’in Londra’da çalışmalarını sürdüreceği yönündeki haberler, grubun hayranları arasında “Manifest Türkiye’yi terk etti mi?” sorusunu gündeme getirdi. Ancak Tolga Akış’ın açıklamasına göre grubun Türkiye’den tamamen ayrılması söz konusu değil.

Akış, Londra’nın Manifest için uluslararası çalışmaların yürütüleceği önemli bir merkez olacağını ifade etti. Grubun yurt dışındaki faaliyetlerinin artacağı belirtilirken Türkiye ile olan bağlarının da devam edeceği vurgulandı.

MANİFEST LONDRA’YA MI TAŞINIYOR?

Manifest’in Londra’ya taşınacağı iddialarına ilişkin açıklama yapan Tolga Akış, Londra’nın grubun global kariyer planlamasında önemli bir yere sahip olacağını söyledi. Buna göre grup, Londra üzerinden yeni iş birlikleri ve uluslararası projeler gerçekleştirecek.

Akış, Manifest’in Londra’ya yalnızca çalışmalarını genişletmek amacıyla gideceğini belirterek grubun Türkiye’den temelli ayrılmayacağını açıkça ifade etti.

WEMBLEY ARENA KONSERİ İÇİN LONDRA’YA GİDECEKLER

Manifest’in Londra planında dikkat çeken gelişmelerden biri de Wembley Arena konseri oldu. Grup, Londra’daki konser kapsamında uluslararası müzik kariyerinde önemli bir adım atmaya hazırlanıyor.

Tolga Akış, Londra ziyaretinin yalnızca konserle sınırlı olmayacağını ve burada çeşitli global iş birliklerinin de başlayacağını belirtti. Manifest’in konserin ardından Türkiye’ye dönmesi planlanıyor.

TOLGA AKIŞ’TAN MANİFEST AÇIKLAMASI

Manifest’in Türkiye’den tamamen ayrılmayacağının altını çizen Tolga Akış, grubun Londra planıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Londra, global çalışmalarımızı ve iş birliklerimizi başlatacağımız bir lokasyon olacak. Wembley Arena konserimiz ve birçok sürpriz için gideceğiz, konserimizi gerçekleştirip Türkiye’ye döneceğiz. Ülkemiz her şeyimiz. Buradan temelli ayrılmak gibi bir düşüncemiz yok.”

MANİFEST TÜRKİYE’YE DÖNECEK Mİ?

Yapılan açıklamaya göre Manifest’in Londra’ya gitmesi, grubun Türkiye’deki faaliyetlerini tamamen sonlandıracağı anlamına gelmiyor. Grup, yurt dışındaki çalışmalarını artırırken Türkiye’deki kariyerini de sürdürmeye devam edecek.

Böylece son günlerde sosyal medyada ve kamuoyunda gündeme gelen “Manifest Türkiye’yi terk etti” iddialarının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Londra, grubun global hedefleri doğrultusunda kullanacağı yeni bir merkez olarak öne çıkıyor.