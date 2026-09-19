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Holiganların derbisi öncesi alarm! Polise özel yetki verildi

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Holiganların derbisi öncesi alarm! Polise özel yetki verildi
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Millwall-West Ham derbisi öncesinde Londra polisi güvenlik önlemlerini artırdı. Karşılaşma nedeniyle belirlenen bölgede S35 yetkisi uygulanırken, polis şüpheli gördüğü kişileri bölgeden uzaklaştırma ve belirli süre geri dönmelerini engelleme yetkisine sahip olacak.

14 yıl sonra yeniden oynanacak Millwall-West Ham United derbisi öncesinde güvenlik önlemleri artırıldı.

POLİSE GENİŞ YETKİ VERİLDİ

Londra polisi, derbi günü için belirlenen bölgede S35 uygulamasını devreye aldı. Bu yetki kapsamında polis ekipleri, suç, kamu düzenini bozma veya toplum karşıtı davranışlara karıştığını düşündüğü kişilere bölgeyi terk etme talimatı verebilecek. Karar kapsamında bölgeye gönderilen kişilerin belirlenen süre boyunca geri dönmesi de engellenebilecek.

DERBİ ÖNCESİ GÜVENLİK ALARMI

Tarihi rekabeti ve geçmişte yaşanan taraftar olaylarıyla bilinen Millwall-West Ham karşılaşması öncesi alınan önlemler dikkat çekti. İngiliz futbolunun en gergin mücadelelerinden biri olarak gösterilen derbi, 14 yıl aradan sonra yeniden oynanacak.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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