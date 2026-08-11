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Nuroğlu'nun 'Dünyada'sı Londra'da

Nuroğlu'nun 'Dünyada'sı Londra'da
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Mehmet Ali Nuroğlu'nun tek kişilik gösterisi 'Dünyada', Londra'daki Camden Fringe Festivali'nde sahnelendi. Kimlik, göç ve aidiyet temalarını işleyen yapım, Yunus Emre Enstitüsü desteğiyle İngiliz izleyiciyle buluştu.

Oyuncu ve yönetmen Mehmet Ali Nuroğlu'nun tek kişilik performansı "Dünyada", İngiltere'nin başkenti Londra'da sanatseverlerle buluştu.

Londra Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) desteğiyle İngiliz seyircisiyle buluşan yapım, Camden Fringe Festivali 2026 kapsamında The Cockpit Tiyatrosu'nda üç kez sahnelendi.

Londra'nın bağımsız sahne sanatları festivallerinden Camden Fringe kapsamında gerçekleştirilen temsiller, farklı izleyici gruplarını bir araya getirdi.

ABD'li oyun yazarı Will Eno'nun "Title and Deed" eserinin çağdaş yorumundan hareketle hazırlanan "Dünyada" tiyatro ile canlı sinemayı bir araya getiriyor.

Oyuncu ve yönetmen Mehmet Ali Nuroğlu'nun tek başına sahnede olduğu yapım, kimlik, hafıza, göç, yerinden edilme ve aidiyet gibi kavramları çağdaş bir performans diliyle ele alıyor.

Çağrı Sinci'nin "Başkası" albümünden parçaların da yer aldığı yapım, sahne ve ekran arasındaki ilişkiyi merkeze alan görsel ve işitsel anlatımıyla Londralı izleyicilerin karşısına çıktı.

Nuroğlu, Londra YEE'de izleyicilerle buluştu

Festival gösterimleri öncesinde Londra YEE'de "In Conversation with Mehmet Ali Nuroğlu" başlıklı özel söyleşi düzenlendi.

İngilizce gerçekleştirilen söyleşide Nuroğlu, sanat yolculuğunu, oyunculuk pratiğini, "Dünyada"nın yaratım sürecini ve yapımın İstanbul'dan Londra'ya uzanan yolculuğunu izleyicilerle paylaştı.

Tiyatro, sinema ve farklı performans biçimleri üzerine deneyimlerini aktaran Nuroğlu, yapımın arkasındaki yaratıcı yaklaşım ve ele aldığı temalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Program, izleyicilerin sorularının alındığı soru-cevap bölümüyle sona erdi.

"Dünyada"nın Londra organizasyonu, yapımcı ve etkinlik yöneticisi Ziyi Cao ile ortak yapımcı ve pazarlama ortağı Joy Li koordinasyonunda uluslararası yaratıcı ve teknik ekip tarafından yapıldı.

Londra YEE, yapımın İngiltere sunumuna verdiği destek ve Nuroğlu ile yaptığı söyleşiyle, Türkiye'den çağdaş sanat üretimlerinin İngiltere'deki izleyicilerle buluşmasına katkı sundu.

Kaynak: AA
Haberler.com
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