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İspanyol subay, casus olduğu iddia edilen Rus kadınla ilişkisi nedeniyle NATO üssünden uzaklaştırıldı

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NATO, Rus ajanı olduğundan şüphelenilen bir kadınla ilişkisi nedeniyle İttifak'ın Londra'nın kuzeybatısındaki Northwood'da bulunan üssünde görevli İspanyol Donanmasına bağlı bir subayın uzaklaştırılmasına karar verdi.

NATO, Rus ajanı olduğundan şüphelenilen bir kadınla ilişkisi nedeniyle İttifak'ın Londra'nın kuzeybatısındaki Northwood'da bulunan üssünde görevli İspanyol Donanmasına bağlı bir subayın uzaklaştırılmasına karar verdi.

Bir İngiliz gazetesinin ortaya attığı, bir İspanyol subayın Rus ajanı olduğu iddia edilen bir kadınla ilişkisinden dolayı NATO'daki görevinden uzaklaştırıldığı haberi İspanyol Donanması tarafından doğrulandı.

İspanya'nın resmi haber ajansı EFE, NATO Deniz Komutanlığı (MARCOM) karargahında görev yapan subayın, 2024'ün sonlarında "Tinder" adlı uygulama aracılığıyla tanıştığı, Rusya doğumlu, hem İngiliz hem de Polonya vatandaşlığına sahip bir kadınla ilişki yaşamaya başladığını yazdı.

İspanyol Donanma kaynaklarına dayandırılan haberde, NATO güvenlik birimlerince, söz konusu kadının Rus istihbaratıyla bağlantısı olabileceğine dair şüpheler bulunması üzerine hakkında soruşturma başlatılan İspanyol deniz subayının üsse giriş kartının ve güvenlik izninin iptal edildiği ve İspanya'ya geri gönderildiği aktarıldı.

İspanyol subayın ülkesine döndüğünde yeni görev yeri ya da halen aktif görevde olup olmadığı konusunda bilgi verilmediği bildirildi.

Bu arada konuyu ilk duyuran İngiliz gazetesi haberinde, söz konusu kadının, İspanyol subayın konuğu sıfatıyla Northwood kentindeki NATO üssünde organize edilen bir Noel partisine katılıp, üsse bile giriş yaptığını iddia etti.

Kaynak: AA
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