İngiltere'de kayıt dışı kripto ticaretine operasyon

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FCA'nın 17 Eylül'de yayımladığı açıklamaya göre operasyon 10 Eylül'de gerçekleştirildi. İngiltere Gelir ve Gümrük İdaresi (HMRC) ile Londra Metropolitan Polisi de çalışmaya katıldı. Üç adreste de yasa dışı olduğundan şüphelenilen kripto ticaretinin durdurulmasını isteyen yazılar teslim edildi.

İnceleme, kişilerin birbirleriyle doğrudan kripto alıp sattığı işlemleri ticari faaliyet olarak yürüten işletmelere odaklandı. FCA, Birleşik Krallık'ta bu işi ticari olarak yapanların uygun kayda sahip olması gerektiğini belirtti. Kuruma göre ülkede FCA kaydı bulunan hiçbir kişiden kişiye kripto ticareti işletmesi faaliyet göstermiyor.

FCA KARA PARA AKLAMA RİSKİNE DİKKAT ÇEKTİ

Kurum, kayıt dışı çalışan işletmelerin kara para aklamayı tespit etmek ve önlemek için kurulan kontrollerin dışında kaldığını bildirdi. Bu yapıların suç gelirlerinin taşınması ve aklanması için kullanılabileceği uyarısını yaptı. Açıklama, operasyon düzenlenen her adreste kara para aklandığının kanıtlandığı anlamına gelmiyor.

FCA'nın yaptırım ve piyasa gözetiminden sorumlu yöneticisi Steve Smart, kurumlar arası iş birliğiyle yasa dışı kripto faaliyetlerini takip etmeyi sürdüreceklerini söyledi. Smart, kayıt dışı kişiden kişiye kripto işletmesi yönetenlerin denetim altında olabileceklerini dikkate alması gerektiğini belirtti.

Londra Metropolitan Polisinden Sathish Alalasundaram ise kripto varlıkların farklı ülkeler arasında hızla taşınabilmesinin soruşturmaları zorlaştırdığını ifade etti. Suç yöntemleri değiştikçe polisin araştırma ve müdahale yöntemlerini de geliştirdiğini söyledi.

NİSAN OPERASYONUNUN DELİLLERİ KULLANILIYOR

Son çalışma, FCA'nın nisan ayında aynı alanda yürüttüğü operasyonu izledi. Kurum, önceki operasyonda toplanan delillerin ceza soruşturmalarında ve diğer yaptırım çalışmalarında kullanıldığını açıkladı.

10 Eylül'deki işlem, 2017 tarihli kara para aklama, terörün finansmanı ve fon transferlerine ilişkin mevzuata dayandırıldı. Açıklamada belirtilen kayıt zorunluluğu, doğrudan kripto alım satımını ticari faaliyet olarak yürütenleri kapsıyor. Bütün bireysel kripto transferlerine yönelik yeni bir yasak getirilmiyor.

FCA, tüketicilerin bir kripto şirketinin gerekli kayda sahip olup olmadığını kurumun şirket kontrol hizmeti üzerinden inceleyebileceğini hatırlattı.