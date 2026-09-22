8 bavulla yola çıktı! Pınar Altuğ'un kızı Su'nun yeni hayatı başladı

Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan'ın 2009 yılında dünyaya gelen kızları Su Atacan, eğitim hayatında yeni bir döneme başladı. Lise eğitimini haziran ayında tamamlayan Su, üniversite için İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitti.

8 BAVUL VE BİR BÜYÜK ÇANTAYLA GİTTİ

Üniversite eğitimi boyunca ailesinden ayrı yaşayacak olan Su Atacan, Londra yolculuğuna 8 bavul ve bir büyük çantayla çıktı. Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan da kızlarını bu önemli gününde yalnız bırakmadı. Ünlü çift, Su ile birlikte Londra'ya giderek yerleşmesine yardımcı oldu.