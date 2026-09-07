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Covent Garden Sinfonietta, Bodrum Kalesi'nde

Covent Garden Sinfonietta, Bodrum Kalesi'nde
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Royal Opera House'un seçkin müzisyenlerinden oluşan Covent Garden Sinfonietta, Türkiye'deki ilk konserini Bodrum Kalesi'nde verdi. Şef Philipp Chizhevsky yönetimindeki orkestra, klasik eserler seslendirdi; solistler Adam Gutseriev ve Dali Gutserieva eşlik etti.

Londra'daki Royal Opera House'un seçkin müzisyenlerinden oluşan senfoni orkestrası Covent Garden Sinfonietta, Türkiye'deki ilk performansını Bodrum Kalesi'nde gerçekleştirdi.

Svetlanov Devlet Akademik Senfoni Orkestrası Müzik Direktörü ve Baş Şefi Philipp Chizhevsky yönetiminde, 4 ve 5 Eylül tarihlerinde tarihi Bodrum Kalesi'nde düzenlenen konserlerde orkestra, klasik müziğin farklı dönemlerinden seçkin eserleri seslendirdi.

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği iki günlük etkinlikte orkestraya, solist olarak piyanist Adam Gutseriev ile çellist Dali Gutserieva eşlik etti.

Etkinliğin ikinci gününde Carl Maria von Weber'in "Oberon" operası uvertürüyle başlayan konserde, çellist Dali Gutserieva, Pyotr Çaykovski'nin "Rokoko Teması Üzerine Varyasyonlar" adlı eserini seslendirdi.

Konser programı, Richard Strauss'un orkestra süiti "Le Bourgeois gentilhomme" ile sona erdi.

Eserde, Royal Opera House Orkestrası Başkemancısı Sergey Levitin solist olarak performans sergiledi.

Kaynak: AA
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