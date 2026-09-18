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Albüm: Çin'in kültürel mirasını ve çağdaş tasarımını bir araya getiren sergi Londra'da açıldı

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Albüm: Çin'in kültürel mirasını ve çağdaş tasarımını bir araya getiren sergi Londra'da açıldı
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LONDRA, 18 Eylül (Xinhua) -- "El Sanatlarını Canlandırmak: Zihnin Yansıması" sergisi çarşamba günü İngiltere'nin başkenti Londra'da kapılarını açtı.

LONDRA, 18 Eylül (Xinhua) -- "El Sanatlarını Canlandırmak: Zihnin Yansıması" sergisi çarşamba günü İngiltere'nin başkenti Londra'da kapılarını açtı.

Çin'in somut olmayan kültürel mirasını ve çağdaş tasarımı bir araya getiren sergide 70'ten fazla Çinli ve uluslararası sanatçının yaklaşık 150 eseri sergileniyor.

2026 Londra Tasarım Festivali'nin bir parçası olan ve 27 Eylül'e kadar devam edecek olan sergide, seramik, lake, nakış, cam, elyaf sanatı, mobilya ve enstalasyon alanlarında eserler yer alıyor.

Kaynak: Xinhua
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