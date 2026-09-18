AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, Erzurum'da konuştu:

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "Bu konuda hiç kimsenin en ufak bir kaygı ve kuşkusu olmasın. Bu çalışmaların başlangıcı, düzenleme süreçleri, tartışma aşamaları, kanunlaşma süreci ve kanunda yapılan düzenlemeler çerçevesinde kanunun uygulaması anlamında devam eden süreçler de dahil olmak üzere, biz şehitlerimizin ruhlarını muazzep edecek, gazilerimizi incitecek, hiçbir işlem yapmadık, asla yapmayız." dedi.

Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında kente gelen Yazıcı, AK Parti Erzurum İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında, terörün Türkiye'nin 50 yıla yakın zamandır çok temel bir problemi olduğunu ve yıllarca güvenlik güçlerinin kararlılıkla bununla mücadele ettiğini belirtti.

Terörsüz Türkiye sürecinin ilk kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 26 Ağustos 2024'te Malazgirt'te yaptığı konuşmayla başladığını aktaran Yazıcı, bu kapsamda gerçekleştirilen komisyon ve kanun süreçlerini anlattı.

Yazıcı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu konuda hiç kimsenin en ufak bir kaygı ve kuşkusu olmasın. Bu çalışmaların başlangıcı, düzenleme süreçleri, tartışma aşamaları, kanunlaşma süreci ve kanunda yapılan düzenlemeler çerçevesinde kanunun uygulaması anlamında devam eden süreçler de dahil olmak üzere, biz şehitlerimizin ruhlarını muazzep edecek, gazilerimizi incitecek, hiçbir işlem yapmadık, asla yapmayız. Hiç kimsenin bu konuda kuşkusu olmaz. Şehitler aziz milletimizindir. Özelde ailelerindir ama genelde 86 milyonun şehitleridir, gaziler 86 milyonun gazileridir. Bu konuda başta Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere, Cumhur İttifakı olarak büyük bir hassasiyet içerisinde bu süreci sürdürüyoruz. İnşallah Türkiye, bu önemli coğrafyada, pranga görünümündeki illetten de kendisini kurtarmasıyla, güçlü Türkiye'yi daha da güçlü hale getirecek. Terörsüz Türkiye derken Türkiye'nin gücünü pekiştirecek, terörist bölge derken bölgemizin terörden arınmış olmasıyla, dünyanın daha adil, daha güvenli ve daha huzurlu hale geleceğinin anahtarı bu Terörsüz Türkiye programını gerçekleştirmektir. Bu konuda da inancımız tamdır. Kararlılığımız son derece güçlü. Elbette ki aziz milletimizin desteğiyle bunları gerçekleştireceğiz."

"Siyaseti projeler üzerine yapmalıyız"

AK Parti'nin temelinde millet olduğuna işaret eden Yazıcı, değerlerin önemli olduğunu ve siyasi partilerin rekabet değil değerler üzerine proje yürütmesi gerektiğini vurguladı.

Muhalefet partilerini de eleştiren Yazıcı, "Siyaseti projeler üzerine yapmalıyız. Türkiye'de AK Parti dışında, sorunları çözecek, çözüm yolunu gösterecek, projeyle ortaya çıkan bir parti var mı? Beğenmediğimiz, eleştirdiğimiz Anayasa'nın en güzel cümlelerinden biri, 'Siyasi partiler demokratik siyasal hayatın vazgeçilmez unsurlarıdırlar'. O halde muhalefette olan partiler, iktidara talip olduklarına göre, Türkiye'nin sorunlarına çözüm ürettikleri projelerini ortaya koymaları lazım. Rekabeti projeleri yapmaları lazım. Ne yapıyorlar? Kendi içlerinde çatışıyor, çatışıyor ve Türkiye'de etik alanlara ilişkin icra ettikleri eylem ve istemlerde boğuşuyorlar. Türkiye'de bu konularda görevli resmi kuruluşları, mücadele etmek için uğraşmalarına sebep oluyor. Dileğimiz o ki Türkiye'nin sorunlarına vakıf, vizyonerlik içinde çözüm üretecek partiler olsun." dedi.

Türkiye'nin dünya coğrafyasında çok önemli bir yerde olduğunu kaydeden Yazıcı, bölgede devam eden savaşları anlatarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası platformlardaki duruşunun önemine değindi.

"İnsanlığın değerlerini her platformda dile getiren tek ülke var Türkiye"

Gazze'de yaşananları da anımsatan Yazıcı, şunları kaydetti:

"2. Dünya Savaşı'na kadar katliamlar olmuş. 2. Dünya Savaşı'nda soykırımlar yaşanmış. 90'lı yıllarda Boşnaklara soykırımlar yapılmış. İnsanlık, bunları önlemek için mekanizmalar kurmuş. O insanlık suçlarını ihlal edenlerin yargılanması için, Birleşmiş Milletler yeniden yapılandırılmış ve Güvenlik Konseyi, Adalet Divanı, Uluslararası Ceza Mahkemesi kurulmuş. Öyle bir zamanda yaşıyoruz ki o kurumların oluşumunda öncü rol oynayan ülkelerin liderlerinin kimileri, soykırımcı Netanyahu'nun arkasında jandarmalık yapıyor. İnsanlığın değerlerini her platformda dile getiren tek ülke var Türkiye, tek lider var Recep Tayyip Erdoğan. İnsan hakkı Londra'da neyse Gazze'de de o değil midir? Yaşama hakkı Paris'te neyse Gazze'de de öyle olması gerekmez mi?"

Yazıcı, konuşmasının ardından teşkilat mensuplarıyla basına kapalı toplantı yaptı.

Toplantıya, AK Parti Erzurum milletvekilleri Selami Altınok, Mehmet Emin Öz, Abdurrahim Fırat, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Genel Merkez yöneticileri ve parti üyeleri katıldı.

Kaynak: AA