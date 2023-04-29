Lise Haberleri - Lise Haber - Haberler

Lise Haberleri
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Lise öğrencilerinin geliştirdiği "Acil Durum Trafik Haberleşme Sistemi" TEKNOFEST İstanbul'da
Şanlıurfa'da okulu basıp pompalı tüfekle 3 kişiyi yaralayan lise öğrencisi tutuklandı
Lise öğrencisi, sigara içtiği için uyaran müdür yardımcısı ile tartıştıktan sonra 3 kişiyi yaraladı
Ayşen Kurt kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi partili? İYİ Parti Antalya milletvekili adayı Ayşen Kurt'un hayatı ve biyografisi!
BM Güvenlik Konseyi, Taliban'ın Kadınların BM'de Çalışmasına Getirdiği Yasağı Kınadı
Bilal Çoban kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Prof. Dr. Bilal Çoban'ın hayatı ve biyografisi!
Savcılar Pentagon sızıntılarının sanığının tutuksuz yargılanması talebine karşı çıktı
ABD'de, aracına fırlattıkları kayayla bir kadının ölümüne sebep olan 3 genç gözaltına alındı
Gürbüz Evren kimdir? Gürbüz Evren kaç yaşında, nereli? Gürbüz Evren hayatı ve biyografisi!
Murat Ünalmış kimdir, kaç yaşında? Murat Ünalmış boy ve kilosu ne? Murat Ünalmış hangi dizilerde oynadı?
İmamoğlu Balıkesir'de: "21 Yılın Sonunda Şimdi Meydanlara Çıkıp 'Cek-Cak' Diyen Bir İktidarı Ancak ve Ancak Bu Millet Evine Yollar"