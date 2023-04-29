Lise Haberleri - Lise Haber - Haberler

Üye Girişi
Haberler
Haberler ›› Lise Haberleri
Bizi Takip Edin!
Haberler.com Facebook Sayfası
Haberler.com Twitter Sayfası
Haberler.com Instagram Sayfası
Rss Image RSS
Sitene Ekle

Lise Haberleri

Lise haber, Lise son dakika haberleri ve gelişmeleri.

BAKAN ÖZER: TÜRKİYE 2000'Lİ YILLARA GELMEDEN BEŞERİ HOYRATÇA KULLANIYORDU

BAKAN ÖZER: TÜRKİYE 2000'Lİ YILLARA GELMEDEN BEŞERİ HOYRATÇA KULLANIYORDU

Lise - 1 Saat Önce
Bakan Mahmut Özer: 'Kadınların okullaşma oranı erkekleri geçti'

Bakan Mahmut Özer: "Kadınların okullaşma oranı erkekleri geçti"

Lise - 3 Saat Önce
Konya'da Şefikcan Parkı üçüncü etabın temeli atıldı

Konya'da Şefikcan Parkı üçüncü etabın temeli atıldı

Lise - 3 Saat Önce
Lise öğrencilerinin geliştirdiği 'Acil Durum Trafik Haberleşme Sistemi' TEKNOFEST İstanbul'da

Lise öğrencilerinin geliştirdiği "Acil Durum Trafik Haberleşme Sistemi" TEKNOFEST İstanbul'da

Lise - 6 Saat Önce
17. Geleneksel Kitap Okuma Yarışması Sınavı başladı

17. Geleneksel Kitap Okuma Yarışması Sınavı başladı

Lise - 7 Saat Önce
Zeytinburnu'nda 17. Geleneksel Kitap Okuma Yarışması Sınavı başladı

Zeytinburnu'nda 17. Geleneksel Kitap Okuma Yarışması Sınavı başladı

Lise - 7 Saat Önce
Şanlıurfa'da okulu basıp pompalı tüfekle 3 kişiyi yaralayan lise öğrencisi tutuklandı

Şanlıurfa'da okulu basıp pompalı tüfekle 3 kişiyi yaralayan lise öğrencisi tutuklandı

Lise - Dün 23:50
Lise öğrencisi okul müdür yardımcısı ve öğrencileri pompalı tüfekle yaraladı

Lise öğrencisi okul müdür yardımcısı ve öğrencileri pompalı tüfekle yaraladı

Lise - Dün 22:17
Lise öğrencisi, sigara içtiği için uyaran müdür yardımcısı ile tartıştıktan sonra 3 kişiyi yaraladı

Lise öğrencisi, sigara içtiği için uyaran müdür yardımcısı ile tartıştıktan sonra 3 kişiyi yaraladı

Lise - Dün 22:15
ŞARKICI SILA: CAZ EĞİTİMİ ALMAK İÇİN OKULU YARIDA BIRAKTIM

ŞARKICI SILA: CAZ EĞİTİMİ ALMAK İÇİN OKULU YARIDA BIRAKTIM

Lise - Dün 21:17
Süleymanpaşa'da 12. Üniversite Tanıtım Fuarı Açıldı

Süleymanpaşa'da 12. Üniversite Tanıtım Fuarı Açıldı

Lise - Dün 19:59
Süleymanpaşa'da 12. Üniversite Tanıtım Fuarı açıldı

Süleymanpaşa'da 12. Üniversite Tanıtım Fuarı açıldı

Lise - Dün 19:56
Kahramanmaraş'ta depremzede çocuklar bilim şenliğiyle moral buldu

Kahramanmaraş'ta depremzede çocuklar bilim şenliğiyle moral buldu

Lise - Dün 17:22
LİSELİLERİN TEKMELİ- YUMRUKLU KAVGASI KAMERADA

LİSELİLERİN TEKMELİ- YUMRUKLU KAVGASI KAMERADA

Lise - Dün 16:17

BAKAN ÖZER: TÜRKİYE 2000'Lİ YILLARA GELMEDEN BEŞERİ HOYRATÇA KULLANIYORDU
Siirt'te lise öğrencileri arasında kavga

Siirt'te lise öğrencileri arasında kavga

Lise - Dün 16:00
Siirt'te Lise Öğrencileri Arasında Kavga

Siirt'te Lise Öğrencileri Arasında Kavga

Lise - Dün 15:57
Ayşen Kurt kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi partili? İYİ Parti Antalya milletvekili adayı Ayşen Kurt'un hayatı ve biyografisi!

Ayşen Kurt kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi partili? İYİ Parti Antalya milletvekili adayı Ayşen Kurt'un hayatı ve biyografisi!

Lise - Dün 15:57
45 YILLIK AYAKKABI TAMİRCİSİ GÜRBÜZ: MESLEKTE YETİŞEN YOK

45 YILLIK AYAKKABI TAMİRCİSİ GÜRBÜZ: MESLEKTE YETİŞEN YOK

Lise - Dün 14:45
Köpeklerin saldırdığı lise öğrencisi yaralandı

Köpeklerin saldırdığı lise öğrencisi yaralandı

Lise - Dün 13:29
Bilek güreşinde Tufanbeyli'nin gururu oldu

Bilek güreşinde Tufanbeyli'nin gururu oldu

Lise - Dün 13:26
Antalya'da Akra Gran Fondo bisiklet yarışı heyecanı

Antalya'da Akra Gran Fondo bisiklet yarışı heyecanı

Lise - Dün 13:24
BM Güvenlik Konseyi, Taliban'ın Kadınların BM'de Çalışmasına Getirdiği Yasağı Kınadı

BM Güvenlik Konseyi, Taliban'ın Kadınların BM'de Çalışmasına Getirdiği Yasağı Kınadı

Lise - Dün 13:09
Bilal Çoban kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Prof. Dr. Bilal Çoban'ın hayatı ve biyografisi!

Bilal Çoban kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Prof. Dr. Bilal Çoban'ın hayatı ve biyografisi!

Lise - Dün 12:11
Kayserililerden MSB Dijital Gösterim Merkezi'ne Yoğun İlgi

Kayserililerden MSB Dijital Gösterim Merkezi'ne Yoğun İlgi

Lise - Dün 12:10
Matematiği yarıştırarak sevdiren 'Eğlenceli Eğitim Robotu' TEKNOFEST İstanbul'da

Matematiği yarıştırarak sevdiren "Eğlenceli Eğitim Robotu" TEKNOFEST İstanbul'da

Lise - Dün 12:06
Yurt dışına açılmak isteyen gençlere 'yaz okulu' fırsatı

Yurt dışına açılmak isteyen gençlere 'yaz okulu' fırsatı

Lise - Dün 11:05
Van'da 65 bin kitap PTT kargo aracılığıyla öğrencilere ücretsiz ulaştırıldı

Van'da 65 bin kitap PTT kargo aracılığıyla öğrencilere ücretsiz ulaştırıldı

Lise - Dün 10:14
AÖL sınavları ne zaman, saat kaçta bitiyor? AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı!

AÖL sınavları ne zaman, saat kaçta bitiyor? AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı!

Lise - Dün 09:47
MSÜ kaç kişi girdi 2023? MSÜ sınavına kaç kişi katıldı?

MSÜ kaç kişi girdi 2023? MSÜ sınavına kaç kişi katıldı?

Lise - Dün 09:26
MSÜ açıklandı mı? MSÜ sınav sonuç sorgulama nasıl yapılır?

MSÜ açıklandı mı? MSÜ sınav sonuç sorgulama nasıl yapılır?

Lise - Dün 08:47
Savcılar Pentagon sızıntılarının sanığının tutuksuz yargılanması talebine karşı çıktı

Savcılar Pentagon sızıntılarının sanığının tutuksuz yargılanması talebine karşı çıktı

Lise - Dün 02:10
ABD'de, aracına fırlattıkları kayayla bir kadının ölümüne sebep olan 3 genç gözaltına alındı

ABD'de, aracına fırlattıkları kayayla bir kadının ölümüne sebep olan 3 genç gözaltına alındı

Lise - Dün 01:02
Gürbüz Evren kimdir? Gürbüz Evren kaç yaşında, nereli? Gürbüz Evren hayatı ve biyografisi!

Gürbüz Evren kimdir? Gürbüz Evren kaç yaşında, nereli? Gürbüz Evren hayatı ve biyografisi!

Lise - 27.04.2023
Murat Ünalmış kimdir, kaç yaşında? Murat Ünalmış boy ve kilosu ne? Murat Ünalmış hangi dizilerde oynadı?

Murat Ünalmış kimdir, kaç yaşında? Murat Ünalmış boy ve kilosu ne? Murat Ünalmış hangi dizilerde oynadı?

Lise - 27.04.2023
Okulun 2'nci kattaki penceresinden düşen liseli Ege, ağır yaralandı

Okulun 2'nci kattaki penceresinden düşen liseli Ege, ağır yaralandı

Lise - 27.04.2023
MHP MYK üyesi Seçkin Odabaşı, Ankara 3. bölge 3. sıra milletvekili adayı oldu

MHP MYK üyesi Seçkin Odabaşı, Ankara 3. bölge 3. sıra milletvekili adayı oldu

Lise - 27.04.2023
40'INCI KAVUŞMA, EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERİ UMUTLANDIRDI

40'INCI KAVUŞMA, EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERİ UMUTLANDIRDI

Lise - 27.04.2023
İmamoğlu Balıkesir'de: '21 Yılın Sonunda Şimdi Meydanlara Çıkıp 'Cek-Cak' Diyen Bir İktidarı Ancak ve Ancak Bu Millet Evine Yollar'

İmamoğlu Balıkesir'de: "21 Yılın Sonunda Şimdi Meydanlara Çıkıp 'Cek-Cak' Diyen Bir İktidarı Ancak ve Ancak Bu Millet Evine Yollar"

Lise - 27.04.2023
17. Geleneksel Kitap Okuma Yarışması'nın sınavı 29 Nisan'da yapılacak

17. Geleneksel Kitap Okuma Yarışması'nın sınavı 29 Nisan'da yapılacak

Lise - 27.04.2023
Lise öğrencisi pompalı tüfekle okulu bastı, ortalık kan gölüne döndü

Lise öğrencisi pompalı tüfekle okulu bastı, ortalık kan gölüne döndü

Lise - 27.04.2023
Şanlıurfa'da lise öğrencisi, pompalı tüfekle okulu bastı; 3 yaralı

Şanlıurfa'da lise öğrencisi, pompalı tüfekle okulu bastı; 3 yaralı

Lise - 27.04.2023
Zeytinburnu'nda Kitap Okuma Yarışması: Toplam 164 bin TL para ödülü

Zeytinburnu'nda Kitap Okuma Yarışması: Toplam 164 bin TL para ödülü

Lise - 27.04.2023
BAKAN KURUM: ÜLKEMİZİ KADINA ŞİDDET AYIBINDAN KURTARMAK İÇİN HER ALANDA ÇALIŞTIK

BAKAN KURUM: ÜLKEMİZİ KADINA ŞİDDET AYIBINDAN KURTARMAK İÇİN HER ALANDA ÇALIŞTIK

Lise - 27.04.2023
BAKAN KURUM: ÜLKEMİZİ KADINA ŞİDDET AYIBINDAN KURTARMAK İÇİN HER ALANDA ÇALIŞTIK

BAKAN KURUM: ÜLKEMİZİ KADINA ŞİDDET AYIBINDAN KURTARMAK İÇİN HER ALANDA ÇALIŞTIK

Lise - 27.04.2023
Bakan Kurum: Ülkemizi kadına şiddet ayıbından kurtarmak için her alanda çalıştık

Bakan Kurum: Ülkemizi kadına şiddet ayıbından kurtarmak için her alanda çalıştık

Lise - 27.04.2023
Selçuk Bayraktar ve Bakan Varank, Kocasinan'ın aracı ile İHA'sına imzasını attı

Selçuk Bayraktar ve Bakan Varank, Kocasinan'ın aracı ile İHA'sına imzasını attı

Lise - 27.04.2023
Bakan Kurum, gençlerle boğaz turu yaptı Açıklaması

Bakan Kurum, gençlerle boğaz turu yaptı Açıklaması

Lise - 27.04.2023
Antalya Büyükşehir'den Depremzede Öğrencilere Soru Bankası Desteği

Antalya Büyükşehir'den Depremzede Öğrencilere Soru Bankası Desteği

Lise - 27.04.2023
MSÜ baraj puanı kaç 2023? MSÜ kadın, erkek baraj puanı kaç? MSÜ taban puanları!

MSÜ baraj puanı kaç 2023? MSÜ kadın, erkek baraj puanı kaç? MSÜ taban puanları!

Lise - 27.04.2023
MSÜ sınav sonuçları açıklandı! MSÜ sınav sonuçları nereden bakılır? MSÜ sınav sonuçlar açıklandı mı? MSÜ sınav sonuç sorgulama ekranı!

MSÜ sınav sonuçları açıklandı! MSÜ sınav sonuçları nereden bakılır? MSÜ sınav sonuçlar açıklandı mı? MSÜ sınav sonuç sorgulama ekranı!

Lise - 27.04.2023
title