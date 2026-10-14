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Kilis İl Emniyet Müdürü Bağrıaçık, lise öğrencilerini dijital tehditlere karşı uyardı

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Kilis İl Emniyet Müdürü Bağrıaçık, lise öğrencilerini dijital tehditlere karşı uyardı
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Kilis İl Emniyet Müdürü Arslan Bağrıaçık, Kilis Anadolu Lisesi öğrencilerini dijital tehditlere karşı uyardı. Ziyarette zararlı internet siteleri, terör propagandası ve sakıncalı Telegram gruplarına yönelik uyarılar yapıldı; Bağrıaçık okullarda tedbirlerin alındığını söyledi.

Kilis İl Emniyet Müdürü Arslan Bağrıaçık, Kilis Anadolu Lisesi öğrencilerini ziyaret ederek zararlı internet siteleri, terör örgütlerinin propaganda faaliyetleri ve sakıncalı Telegram gruplarına karşı uyarılarda bulundu.

Kilis İl Emniyet Müdürü Arslan Bağrıaçık, öğrencilerle bir araya gelerek dijital tehditlere karşı bilgilendirmede bulundu. Ziyarette öğrencilere zararlı internet siteleri, terör örgütlerinin propaganda faaliyetleri ve sakıncalı Telegram grupları hakkında uyarılar yapıldı.

Güvenli bir eğitim-öğretim ortamının önemine değinen Bağrıaçık, öğrencilerin ülkenin geleceği olduğunu ve her birinin çok değerli olduğunu ifade etti. Emniyet teşkilatı olarak okullarda gerekli tedbirlerin alındığını ve öğrencilerin her zaman yanında olduklarını belirten Bağrıaçık, öğrencilere başarılı bir eğitim-öğretim yılı diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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