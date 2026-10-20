Antalya Serik'te motosikletli lise öğrencisi otomobille çarpışarak yaralandı

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ANTALYA'nın Serik ilçesinde lise öğrencisi F.Y. (16), motosikletiyle okula giderken otomobille çarpıştığı kazada yaralandı.

Kaza, Serik ilçesi Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Okula giden F.Y. yönetimindeki motosiklet ile F.Ö.'nün kullandığı 07 CMD 487 plakalı otomobil, çarpıştı. Motosikletten savrulan lise öğrencisi F.Y., vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı öğrenci, ilk müdahalenin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber- Kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK,(Antalya), -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı