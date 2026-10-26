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Diyadin Kaymakamı Korkusuz, Ağrı'da lise öğrencileriyle kahvaltıda buluştu

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Diyadin Kaymakamı Korkusuz, Ağrı'da lise öğrencileriyle kahvaltıda buluştu
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Diyadin Kaymakamı Furkan Korkusuz, Ağrı'da lise öğrencileriyle kahvaltıda bir araya gelerek sohbet etti. Korkusuz, öğrencilerin hedeflerini ve kariyer planlarını dinledi, gençlerin talep ve beklentilerini dile getirmesine imkân sunulan programda başarı temennisinde bulundu.

Ağrı'nın Diyadin ilçesi Kaymakamı Furkan Korkusuz, lise öğrencilerimizle düzenlenen kahvaltı programında bir araya gelerek gençlerle sohbet etti.

Program kapsamında öğrencilerle yakından ilgilenen Kaymakam Korkusuz, gençlerin gelecek hedeflerini, hayallerini ve kariyer planlarını dinledi. Öğrencilerin eğitim hayatlarına ilişkin görüş ve düşüncelerini paylaşmalarına imkân sağlayan buluşmada, gençlerin hedeflerine ulaşmalarının önemi üzerinde duruldu.

Gençlerle samimi bir ortamda gerçekleştirilen program, öğrencilerin talep ve beklentilerini dile getirmelerine de fırsat sundu.

Kaymakam Korkusuz, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin eğitim hayatlarında başarılı olmalarını ve hedeflerine emin adımlarla ilerlemelerini temenni eder dedi.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
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