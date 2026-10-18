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Adilcevaz'da 65 başarılı öğrenci İstanbul ve Çanakkale gezisine uğurlandı

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Adilcevaz'da 65 başarılı öğrenci İstanbul ve Çanakkale gezisine uğurlandı
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Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde 65 ortaokul ve lise öğrencisi, İçişleri Bakanlığı destekli proje kapsamında İstanbul ve Çanakkale gezisine uğurlandı. Öğrenciler beş gün boyunca iki kentteki tarihi ve kültürel yerleri ziyaret edecek.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde başarılı 65 öğrenci, İstanbul ve Çanakkale gezisine uğurlandı.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteklediği gezi, Kaymakamlık organizasyonunda ve Adilcevaz Kültür, Edebiyat ve Sanat Derneğinin yürüttüğü proje kapsamında düzenlendi.

Geziye katılan ortaokul ve lise öğrencileri, beş gün boyunca İstanbul ve Çanakkale'deki tarihi ve kültürel yerleri ziyaret edecek.

Gezinin öğrencilerin tarih ve kültür bilincini geliştireceğini belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Emre Yılmaz, projeye verdikleri desteklerden dolayı İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Adilcevaz Kaymakamı Nurhalil Özçelik'e teşekkür etti.

Kaynak: AA
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