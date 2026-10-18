Adilcevaz'da 65 başarılı öğrenci İstanbul ve Çanakkale gezisine uğurlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde başarılı 65 öğrenci, İstanbul ve Çanakkale gezisine uğurlandı.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteklediği gezi, Kaymakamlık organizasyonunda ve Adilcevaz Kültür, Edebiyat ve Sanat Derneğinin yürüttüğü proje kapsamında düzenlendi.

Geziye katılan ortaokul ve lise öğrencileri, beş gün boyunca İstanbul ve Çanakkale'deki tarihi ve kültürel yerleri ziyaret edecek.

Gezinin öğrencilerin tarih ve kültür bilincini geliştireceğini belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Emre Yılmaz, projeye verdikleri desteklerden dolayı İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Adilcevaz Kaymakamı Nurhalil Özçelik'e teşekkür etti.

Kaynak: AA