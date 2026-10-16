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Şanlıurfa'da lise pansiyonunda yemek sonrası rahatsızlanan 30 öğrenci taburcu edildi

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Şanlıurfa'da lise pansiyonunda yemek sonrası rahatsızlanan 30 öğrenci taburcu edildi
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Şanlıurfa'da bir lisenin pansiyonunda akşam yemeğinin ardından rahatsızlanan 30 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Öğrenciler müdahalelerin ardından taburcu edilirken, yemek numuneleri incelemeye gönderildi ve soruşturma başlatıldı.

ŞANLIURFA'da bir lisenin pansiyonunda akşam yemeğinin ardından rahatsızlanan 30 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, gece saatlerinde Eyyübiye ilçesine bağlı İkizce Mahallesi'nde bulunan Sare Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi pansiyonunda meydana geldi. Pansiyonda akşam yemeğinde makarna ve et köfte yiyen öğrencilerden bazıları, bir süre sonra rahatsızlandı. İhbarla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Rahatsızlanan 30 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Yapılan müdahalelerinin ardından öğrenciler taburcu oldu.

Öğrencilerin yedikleri yemeklerden numune alınarak incelemeye gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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