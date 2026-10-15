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İddiaya göre Saint-Denis'te öğrenci gözaltısına tepki gösteren personel darbedildi

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Saint-Denis'teki Paul Eluard Lisesi'nde bir lise öğrencisinin gözaltına alınmasına karşı çıkan okul personelinin darbedildiği belirtildi. Açıklamada, çok sayıda personelin itiraz ettiği ve meslektaşlara yönelik darplar dahil polisin sert tepkisiyle karşılaştığı aktarıldı.

Fransa'nın Saint-Denis kentindeki polisin bir lise öğrencisini gözaltına aldığı sırada buna karşı çıkan okul personelini darbettiği belirtildi.

Fransa'da öğrencilerin daha iyi eğitim koşulları talebiyle düzenlediği eylemler devam ediyor.

Paris'in banliyösü Saint-Denis kentindeki Paul Eluard Lisesi öğrencileri de haftalardır bu eylemlere katılıyor.

Sivil kıyafetli kişilerin, söz konusu okulda bir genci götürmeye çalıştığı anlara ait görüntüler sosyal medyaya yansıdı.

Görüntülerde, bir binadaki sivil kıyafetli 2 yetişkinin, bir genci kollarından tutarak götürmeye çalıştığı, olay yerindekilerin ise buna karşı durduğu görülüyor.

Söz konusu yetişkinlerin, "polis" yazılı turuncu renkli kolluklar taktığı görüntülere yansırken, olay yerindeki kalabalığın "Öğrencimizi serbest bırakın" ve "Buna hakkınız yok" dediği duyuluyor.

Bu durum, polisin şiddetli tepkilerine oldu

Ulusal basındaki haberlere göre, Paul Eluard Lisesinin personeli, okulda yaşananlarla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, okul müdürünün bir öğrenciyi odasına çağırdığı ve bu gencin gözaltına alınması için polisi aradığı aktarılırken, "Çok sayıda personel, buna karşı çıkmak için geldi. Bu durum, meslektaşlarımıza yönelik darplar da dahil, polisin şiddetli tepkilerine oldu." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA
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