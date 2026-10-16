Milli Eğitim Bakanı Tekin, Esenyurt'ta lise açılışında 28 Şubat'ı eleştirdi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Esenyurt'ta lise açılışına katıldı. Meslek liselerinin önemine vurgu yapan Tekin 28 Şubat sürecine değinerek, "O gece alınan kararlarla tıkır tıkır işleyen sistem bozuldu. Kararlar demokratik sisteme dikte edildi" sözleriyle antidemokratik müdahalelerin eğitim süreçlerine darbe vurulduğunu söyledi.

Esenyurt Aydoğan Öztiryaki TİM SANDER Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bugün düzenlenen tören ile açıldı. Programa Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve sanayi camiasından temsilciler, yerel yöneticiler, öğrenci ve öğretmenler katıldı. Açılış sırasında kürsüden dinleyicilere seslenen Tekin, 28 Şubat sürecindeki antidemokratik uygulamalarını eleştirdi.

"Eğitimi toplumdaki herkesten iyi biliyoruz dediler"

Türkiye'de geçmiş yıllarda mesleki ve teknik eğitim konusunda sağlık işleyen bir sistem olduğu söyleyen Tekin, "Ben lise veya ortaokul çağlarındayken Türkiye'nin en popüler okulları meslek liseleriydi. O zamanlar bu liselere sıvanla öğrenci alınıyordu, çok güzel işleyen bir sistem vardı. Sonrasında bir grup adam çıktı ve 'Biz milli güvenlik kurulu üyesiyiz, eğitimi toplumdaki herkesten daha iyi biliyoruz, bazı kararlar alacağız ve bunları hayata geçireceğiz' dedi. O gece alınan kararlarla tıkır tıkır işleyen sistem bozuldu. O gece alınan kararlar demokratik sisteme dikte edildi. Dediler ki, 'Meslek liselerinin ortaokul kısımları kapatılacak, meslek lisesine giden çocuklara kat sayı getireceğiz, onları dezavantajlı konuma getireceğiz.' Dolayısıyla 'Meslek ve imam hatip liselerine kimse gitmesin' denildi, alınan kararın karşılığı bu oldu. Kararlar sonrasında bir anda o gün 100 lise öğrencisinden 45 tanesi meslek lisesine giderken, yaklaşık 10 tanesi imam hatip okullarına giderken, 2002 yılına geldiğimizde 100 öğrenciden sadece 17 tanesi meslek lisesine gitmeye başladı, 100 öğrenciden sadece 2 tanesi imam hatip okullarına gitmeye başladı" şeklinde konuştu.

"Demokrasiye sahip çıkacak tavrı hep birlikte sergilemeliyiz"

Antidemokratik uygulamalara toplumun kesimlerinin karşı çıkması gerektiğin savunan Tekin, "Benim isteğim herkesin demokrasiden ve hukuk devlerinden yana tavır alması. Eğer bunu yaparsak Türkiye demokratik açıdan kuvvetlenir ve bu kurumlarda bir daha böyle bir tablo ile karşı karşıya kalmaz. O nedenle ülkemizde demokrasiye, antidemokratik uygulamaların dayatılmasına, hukuk ve anayasal düzene bu türden vesayetçi dayatmalar olduğu zamanlarda, sahip çıkacak tavrı hep birlikte sergilemeliyiz" diye konuştu.

"Şu ana kadar yapılan 5 bine yakın protokol yaptık"

Milli Eğitim Bakanlığı'nın meslek odaları, ticaret odaları ve sivil toplum kurumlarıyla yaptığı işbirliğinin önemli olduğunu vurgulayaN Tekin, "Beni muhalefetin milli eğitim bakanı olarak en çok eleştirdiği başlıklardan bir tanesi sivil toplum örgütleri ve meslek odaları ile yaptığımız protokoller. Ben 'Milli eğitim bakanlığı her şeyi ben biliyorum dememeli' diyorum. Bakanlığımız bir şeyler yapacaksa kamuoyunda gerekli paydaşlar bulmalı, birlikte bu işleri yapmalı. Şu ana kadar yapılan 5 bine yakın protokol var. Sanayi odaları, ticaret odaları, meslek odaları ile çalışıyoruz. Bize herhangi ilden herhangi birisi, 'Katkım olabilir' diyen herkesle hukuk devletinin sınırları içerisinde bir protokol yapalım, bizlere katkı versinler. Bu durumda ne sakınca var? Bundan dolayı muhalefet sürekli olarak beni eleştiriyor ama biz hem genelde hem de yerelde bu süreçleri çok sağlıklı bir şekilde yürüttük. Bu süreçte okullarımızda paydaşlarımızla hangi bölümleri açacağız, hangi programları açacağız ve bu bölümlerde hangi dersleri okutacağız, oturduk bunların protokollerini yaptık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı