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Bayburt Müftülüğü Gençlik Merkezinde Aliya İzzetbegoviç için anma programı düzenlendi

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Bayburt Müftülüğü Gençlik Merkezinde Aliya İzzetbegoviç için anma programı düzenlendi
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Bayburt Müftülüğü Diyanet Gençlik Merkezinde, Aliya İzzetbegoviç vefatının yıl dönümünde anıldı. Lise ve üniversite öğrencilerinin katıldığı programda İzzetbegoviç'in hayatı ve özgürlük mücadelesi ele alındı, belgesel gösterildi.

Bayburt Müftülüğü Diyanet Gençlik Merkezinde, Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı, özgürlük mücadelesinin önde gelen isimlerinden ve İslam düşünürü Aliya İzzetbegoviç, vefatının yıl dönümünde düzenlenen programla anıldı.

Lise ve üniversite öğrencilerinin katıldığı programda, İzzetbegoviç'in hayatı, düşünceleri ve özgürlük mücadelesi ele alındı ardından İzzetbegoviç'in hayatını konu alan belgesel izlendi.

Belgesel gösteriminin ardından gençler, Bosna Hersek'in tarihi ve Balkanların yakın geçmişi üzerine görüşlerini paylaştı.

Program, gençlerin bölgenin tarihi ve İzzetbegoviç'in fikirleri hakkında bilgi edinmesine imkan sağladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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