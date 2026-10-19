Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Ataşehir'de okul çevresi denetimlerini artırdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Ataşehir'de okul çevresi denetimlerini artırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin güvenli eğitimi için okul çevresi denetimlerini artırdı. Ataşehir'de bir lise önünde şüpheli şahıs ve araçlar kontrol edilip GBT sorgusu yapıldı; uygulama öğrenci ve ailelere güven verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin huzur ve güven içinde eğitim alabilmesi amacıyla okul çevrelerindeki denetimlerini artırdı. Ataşehir Mevlana Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, okul çevresindeki şüpheli şahıslar ve araçlar tek tek kontrol edildi.

Çocukların ve gençlerin güvenli bir ortamda eğitim-öğretim görmesini sağlamak amacıyla il genelinde başlatılan okul çevresi güvenlik ve asayiş uygulamaları kapsamındaki duraklardan biri de Ataşehir oldu.

Şüpheli şahıslar ve araçlar didik didik arandı

Ataşehir Mevlana Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde konuşlanan emniyet mensupları, okul giriş ve çıkış saatlerinde bölgede adeta kuş uçurtmadı. Uygulama kapsamında okul çevresinden geçen şüpheli araçlar durdurularak arandı, şahısların ise Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulamaları yapıldı. Okul ile ilgisi olmayan ve çevreye rahatsızlık verebileceğinden şüphelenilen kişilere yönelik denetimler titizlikle sürdürüldü.

Polis ekiplerinin okul kapısındaki kararlı duruşu ve aldığı güvenlik önlemleri, hem öğrencilere hem de ailelere güven verdi.

Emniyet yetkililerinin, çocukların okul çevresindeki olumsuz alışkanlıklardan ve muhtemel güvenlik risklerinden korunması amacıyla denetim ve uygulamalarına kararlılıkla devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Mehmet Şef'in parmakları üzerinden yapılan espriye tepki yağıyor

Mehmet Şef'in parmakları üzerinden yapılan espriye tepki yağıyor
Fransa'daki olaylar hükümeti sarstı! Bakan istifa etti, Macron kabul etmedi

Fransa'da protestolar hükümeti sarstı! İstifa krizi patlak verdi
Gece yarısı açıldı! 2,5 saatlik yol 18 dakikaya düştü

Gece yarısı açıldı! 2,5 saatlik yol 18 dakikaya düştü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İrfan Can Eğribayat'ın 12 yıllık fotoğrafı ortaya çıktı! Taraftarlar bunu konuşuyor

Yıllar sonra ortaya çıkan kare! Yapılan yorumlar aynı
21 yaşındaki futbolcunun gol sevinci olay oldu

Yaşı ayrı yaptığı ayrı olay!

Depremden sonra gelen istila! Evleri ve bahçeleri sardı, ilaç da çare olmuyor

Depremden sonra gelen istila! Evleri ve bahçeleri sardı
Selde aracı hasar görenler dikkat! Kaskosu olmayanlar da para alabilir

Sel mağdurları bunu bilmiyor! Kasko olmasa bile tazminat kapısı açık
Şampiyonluk yarışının rövanşında tarihi hezimet! Yarım düzineden fazla gol attılar

Şampiyonluk rövanşında gol yağmuru! Rakibin içinden geçtiler
Yeşil pasaportlu Türk memur ülkeye alınmadı! Sebebi çok konuşulacak

Yeşil pasaportlu memur ülkeye alınmadı! Sebebi çok konuşulacak
Kılıçdaroğlu ve Özel yine cenazede karşı karşıya geldi

İşte o an! Özgür Özel'in bakışlara dikkat