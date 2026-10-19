İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Ataşehir'de okul çevresi denetimlerini artırdı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin huzur ve güven içinde eğitim alabilmesi amacıyla okul çevrelerindeki denetimlerini artırdı. Ataşehir Mevlana Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, okul çevresindeki şüpheli şahıslar ve araçlar tek tek kontrol edildi.

Çocukların ve gençlerin güvenli bir ortamda eğitim-öğretim görmesini sağlamak amacıyla il genelinde başlatılan okul çevresi güvenlik ve asayiş uygulamaları kapsamındaki duraklardan biri de Ataşehir oldu.

Şüpheli şahıslar ve araçlar didik didik arandı

Ataşehir Mevlana Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde konuşlanan emniyet mensupları, okul giriş ve çıkış saatlerinde bölgede adeta kuş uçurtmadı. Uygulama kapsamında okul çevresinden geçen şüpheli araçlar durdurularak arandı, şahısların ise Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulamaları yapıldı. Okul ile ilgisi olmayan ve çevreye rahatsızlık verebileceğinden şüphelenilen kişilere yönelik denetimler titizlikle sürdürüldü.

Polis ekiplerinin okul kapısındaki kararlı duruşu ve aldığı güvenlik önlemleri, hem öğrencilere hem de ailelere güven verdi.

Emniyet yetkililerinin, çocukların okul çevresindeki olumsuz alışkanlıklardan ve muhtemel güvenlik risklerinden korunması amacıyla denetim ve uygulamalarına kararlılıkla devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı