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Manisa Sarıgöl'de ortaokul ve lise müdürleri OYSS toplantısında bir araya geldi

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Manisa Sarıgöl'de ortaokul ve lise müdürleri OYSS toplantısında bir araya geldi
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Manisa Sarıgöl'de ortaokul ve lise müdürlerinin katılımıyla OYSS toplantısı yapıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş ve Şube Müdürü Muhittin Şen başkanlığındaki toplantıda sınav süreçleri ve uygulama esasları değerlendirildi, sınavların sağlıklı yürütülmesi ele alındı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, ortaokul ve lise müdürlerinin katılımıyla Ortak Yazılı Sınav Sistemi (OYSS) konulu toplantı gerçekleştirildi.

Sarıgöl Kaymakamlığı toplantı salonunda, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş ve Şube Müdürü Muhittin Şen başkanlığında düzenlenen toplantıda, ortak yazılı sınav süreçleri ve uygulama esasları değerlendirildi.

Sınavların sağlıklı ve verimli bir şekilde yürütülmesine yönelik konuların ele alındığı toplantıda, eğitimde ölçme ve değerlendirme süreçlerinin etkinliğinin artırılması üzerinde duruldu.

Görüş ve değerlendirmelerin paylaşılmasının ardından toplantı sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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