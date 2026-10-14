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Sason'da lise öğrencileri ve Kızılay, dezavantajlı ailelere gıda yardımı ulaştırdı

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Sason'da lise öğrencileri ve Kızılay, dezavantajlı ailelere gıda yardımı ulaştırdı
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Batman Sason'da Sason Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenler ve Kızılay görevlileri dezavantajlı ailelere gıda paketi ulaştırdı. Ziyaretlerde okula devam etmek istemeyen öğrenciler eğitime teşvik edildi; amaç hem aile desteği hem eğitimden kopuşu önlemekti.

Batman'ın Sason ilçesinde, Sason Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenleri ve Kızılay görevlileri dezavantajlı aileleri ziyaret ederek gıda yardımında bulundu.

Sosyal sorumluluk çalışması kapsamında gerçekleştirilen ziyaretlerde öğrencilere, ihtiyaç sahibi ailelere destek olmanın ve toplumsal dayanışmanın önemi aşılandı. Öğrenciler, beraberlerinde götürdükleri gıda paketlerini ailelere teslim etti. Ziyaretlerde ayrıca okula devam etmek istemeyen öğrencilerle görüşülerek eğitimlerine devam etmeleri konusunda teşvik edici konuşmalar yapıldı. Gerçekleştirilen çalışma ile hem ihtiyaç sahibi ailelere destek sağlanması hem de çocukların eğitim hayatından kopmalarının önüne geçilmesi amaçlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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