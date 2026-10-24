İstanbul'da 'EnjoyAI Avrasya 2026 Uluslararası Robotik Yarışması' başladı

İstanbul'da düzenlenen "EnjoyAI Avrasya 2026 Uluslararası Robotik Yarışması", Türkiye'den ve 6 ülkeden ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrenci takımlarını buluşturdu.

EnjoyAl ile 15 Temmuz Şehitleri Teknoloji, Fen ve Sosyal Bilimler Anadolu İmam Hatip Lisesi işbirliğiyle organize edilen yarışma, lisenin ev sahipliğinde başladı.

Türkiye'den ve 6 ülkeden yarışmaya katılan ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrenci takımları, robotik kodlama, algoritmik düşünme ve problem çözme becerilerini sergileyecek.

Yarışma kapsamında öğrenciler, "Ancient Civilizations", "Drone Cup", "Inventions Trail", "Mining Expedition", "Skyline Adventure" ve "Battle of Stars" kategorilerinde mücadele edecek.

Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Karabulut, AA muhabirine, hem farklı kültürleri tanıtmak hem takım ruhunu geliştirmek hem de gelişen teknolojiler aracılığıyla öğrencilerin bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla bir organizasyon düzenlediklerini söyledi.

Teknolojik gelişmelerin yararlı ve zararlı yönleriyle değerlendirilmesi gerektiğini belirterek bu şekilde öğrencilerin kendilerine değer katabilecekleri ve değer üretebilecekleri alanlara yönlendirilmesinin önemine işaret eden Karabulut, yarışma sayesinde öğrencileri teknolojinin zararlı etkilerinden korurken, aynı zamanda dünyanın farklı yerlerinden kendi yaş gruplarındaki arkadaşlarıyla iletişim kurmalarını ve kendilerini geliştirmelerini sağladıklarını kaydetti.

6 ülkeden yaklaşık 202 takım yarışacak

Yarışma Koordinatörü Ümit Yel de yarışmaya yaklaşık 202 takımın katıldığını, 6 farklı kategori bulunduğunu ve her kategoride 3 farklı düzeyde yarışma düzenleneceğini aktardı.

Yarışmaya Romanya, Bosna-Hersek, Birleşik Arap Emirlikleri, Fas, Kazakistan ve Kırgızistan'dan öğrencilerin de katıldığını dile getiren Yel, "Yarışmanın temel amacı, öğrencilerin bilişsel düşünme ve özellikle algoritma geliştirme becerilerini artırmak. Öğrencilerimiz bu konuda oldukça hevesli ve istekli. Yarışmalar başladı ve şu anda büyük bir heyecan yaşıyorlar. Umarım tüm katılımcılar için başarılı ve güzel bir yarışma olur." dedi.

Yel, Türkiye'nin bu alandaki yarışmalarda aktif bir rol üstlendiğini belirterek şöyle konuştu:

"Ancak bu yarışmanın ilk kez gerçekleştirilmesi ve uluslararası düzeyde bu kadar yüksek katılımla düzenlenmesi ayrı bir önem taşıyor. Yarışmanın önümüzdeki yıllarda da devam etmesini bekliyoruz. Katılımcı takım ve ülke sayısının her geçen yıl artacağına inanıyoruz. Ülkemizde öğrencilerimizin akıl yürütme, problem çözme ve beceri geliştirme süreçlerine katkı sunan çalışmaların yapılması bizi çok mutlu ediyor. Robotik araç ve gereçlerin kullanılmasıyla öğrencilerin mühendislik ve diğer teknik alanlardaki becerilerini geliştirmeleri de bu açıdan büyük önem taşıyor. Umarım tüm katılımcılar ve öğrencilerimiz için hem öğrenmenin hem de eğlenmenin ön planda olduğu güzel bir yarışma olur."

"Hedefimiz birinciliği alarak ülkemizi Çin'de gururlandırmak"

Yarışmacı öğrenci Tarık Eren Şahin de "Mining Expedition" kategorisinde yarışmaya katıldığını belirterek "Şampiyon olup ardından ülkemizi Çin'de temsil etmek istiyoruz. Hedefimiz birincilik. Her kategoride derece elde edip ülkemize gitmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yarışmacı ve okulun Teknoloji Bölüm Başkanı Ala Almolayki ise geçen yıl Kanada'da katıldıkları yarışmaya bu yıl okullarında ev sahipliği yapmanın ve Türkiye'yi en iyi şekilde tanıtmanın kendileri için önemli bir sorumluluk olduğunu vurgulayarak "Hedefimiz birinciliği alarak ülkemizi Çin'de gururlandırmak ve oradan dereceyle dönmek." diye konuştu.

Yarın da devam edecek yarışmanın tamamlanmasının ardından dereceye girenler belli olacak.

Kaynak: AA