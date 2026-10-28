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Mustafa Sarıgül soruşturmasında 10 gözaltı kararı daha

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Mustafa Sarıgül soruşturmasında 10 gözaltı kararı daha
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Mustafa Sarıgül hakkındaki soruşturmada, korumasının iddialarının ardından yeni gözaltı kararları geldi. Soruşturma kapsamında dönemin Şişli Belediyesi lise kamplarından sorumlu kişi, Sarıgül’ün 2 yakın koruması, Ankara’daki erkek berberi, lise öğrencisiyken istismar edildiği iddia edilen abla-kardeş, ve görüntüleri çektiği iddia edilen temizlik personelinin de aralarında bulunduğu 10 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi.

  • Beşir Ömer Demir, 2021 yılından itibaren Mustafa Sarıgül'ün cinsel saldırılarına maruz kaldığını öne sürdü.
  • Sarıgül'ün gençlik kamplarına ilişkin soruşturma kapsamında 10 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi.
  • Gözaltı kararı verilenler arasında dönemin Şişli Belediyesi lise kamplarından sorumlu kişi, Sarıgül'ün 2 yakın koruması, Ankara'daki erkek berberi ve görüntüleri çektiği iddia edilen temizlik personeli bulunuyor.

Mustafa Sarıgül ile 2024 yılında sosyal medyaya yansıyan görüntülerle ilgili ifade veren Beşir Ömer Demir, 2021 yılından itibaren Sarıgül'ün cinsel saldırılarına maruz kaldığını öne sürdü. Demir, korktuğu ve ailesine zarar verilebileceğini düşündüğü için uzun süre şikayetçi olmadığını savunarak, "Mustafa Sarıgül'ün tarafıma yaşattığı cinsel saldırılar kendi rızam ile gerçekleşmedi" dedi.

SARIGÜL'ÜN KORUMASINDAN "TACİZ" İDDİALARI

Mustafa Sarıgül'ü 2014 öncesinden beri tanıdığını ve 2015 yılında ekibinde çalışmaya başladığını anlatan Beşir Ömer Demir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda verdiği ifadede, yaşadıklarını ve görüntülerin basına yansıma sürecini anlattı. Demir, ekonomik sıkıntıları ve ailesine zarar gelebileceği endişesi nedeniyle uzun süre sessiz kaldığını ileri sürdü.

10 GÖZALTI KARARI DAHA VERİLDİ

Korumasının, Sarıgül'ün gençlik kamplarıyla ilgili iddialarının ardından soruşturma genişletildi. 10 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi. Söz konusu kişiler arasında dönemin Şişli Belediyesi lise kamplarından sorumlu kişi, Sarıgül’ün 2 yakın koruması, Ankara’daki erkek berberi, lise öğrencisiyken istismar edildiği iddia edilen abla-kardeş, ve görüntüleri çektiği iddia edilen temizlik personeli olduğu da öğrenildi.

"KORKTUĞUMDAN VE ÇARESİZLİĞİMDEN SUSTUM"

Mustafa Sarıgül ile gençlik kampları sırasında tanıştığını belirten Demir, daha sonra iletişimlerinin sürdüğünü ve ekibinde çalışmaya başladığını söyledi. Sarıgül'ün uzun yıllardır siyasetçi olması nedeniyle kendisinden korktuğunu öne süren Demir, ifadesinde, "Şu anda da aktif olarak milletvekili olduğundan dolayı gerçekleri anlatmaktan çekindim. Başıma gelen tüm olaylar korktuğumdan ve çaresizliğimden gerçekleşti. Ekonomik olarak da zor durumda olduğumdan Mustafa Sarıgül'ün aileme zarar verebileceğini düşündüğüm için sustum. Sayısız kere intiharı düşündüm. Bu ruh halimden ötürü şikayetçi olamadım" ifadelerini kullandı.

"KENDİ RIZAM İLE GERÇEKLEŞMEDİ"

2024 yılında sosyal medyaya yansıyan görüntüler hakkında da konuşan Demir, 2021 yılından itibaren Sarıgül'ün cinsel amaçlı müdahalelerine maruz kaldığını iddia etti. Demir, "Mustafa Sarıgül ile tarafıma ait görüntüler 2024 yılında basına yansıdı. 2021 yılından itibaren Mustafa Sarıgül'ün tarafıma çok sayıda cinsel amaçlı müdahalesi oldu. Tüm bu cinsel saldırı müdahaleleri konusunda korktuğumdan ve bakmakla yükümlü olduğum ailem olduğundan şikayetçi olmadım" dedi.

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Sarıgül'ün avukatları tarafından hazırlandığını öne sürdüğü bir belgeyi imzaladığını belirten Demir, "2024 yılında da görüntüler çıktıktan sonra Mustafa Sarıgül'ün avukatları tarafından düzenlenen evrakın içeriğinde de Mustafa Sarıgül hakkında konuşursam 100 bin euro cezai şart ödeyeceğim belirtilen kağıdı imzaladığımdan dolayı konuşamadım" şeklinde konuştu.

"İNTİHARI DÜŞÜNDÜĞÜM İÇİN AVUKATI 150 BİN DOLAR ÖDEDİ"

İfadelerinin devamında Demir, "Mustafa Sarıgül'ün 3 yıl sayısız kere cinsel saldırısına maruz kaldım. İtibarım zedelendiğinden intiharı düşündüğümden dolayı avukatı tarafından 150 bin dolar çocuğumun geleceği için para ödendi. Mustafa Sarıgül milletvekili olup Yeni Parti'de güçlü bir siyasetçi olduğundan dolayı bu olayların gerçekliği ortaya çıkmadı" diye konuştu.

GÖRÜNTÜLERİN KAYDEDİLME SÜRECİNİ ANLATTI

Sarıgül'ün İstanbul'daki Platin Konutları'nda bulunan evi ile Ankara'daki Angora evlerinde cinsel saldırıya uğradığını iddia eden Demir, "Bu olaylar ile ilgili de bazlarım bakıldığında ortaya çıkacaktır. Ayrıca basına yansıyan video da incelendiğinde mağduriyetim ortaya çıkacaktır. Söz konusu görüntüler o dönem Mustafa Sarıgül'ün yanında kalan Özbekistanlı temizlikçi Firuzan ve şoför Turgut Alkan tarafından planlanarak kayıt altına alındı. Görüntüler kaydedildikten sonra Caner Dursun isimli kişi Turgut Alkan'dan alarak para karşılığı satılmaya çalışıldığını duydum" ifadelerini kullandı.

"BAŞKA MAĞDURLAR DA VAR"

Demir ayrıca, "Mustafa Sarıgül'ün nasıl bir ruh yapısında olduğunu anlamak mümkün değildir. Hem erkekle hem de kadınlarla cinsel birlikteliği olurdu. Hatta benim gibi mağdur olduğunu duyduğum Ankara'da berberlik yapan biri daha olduğunu duydum. Bu kişiyi de Mustafa Sarıgül'ün yanında temizlik işlerini yapan Özbekistan vatandaşı olan Firuzan isimli kişiden duymuştum" dedi.

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Turan Yiğittekin
Turan Yiğittekin
Haberler.com
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Haberler.com
2000

Yorumlar (13)

Haber YorumlarıS Yıl:

iyi hoşta asıl suçlu olan neden serbest, makine niye serbest

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

tezgah adım adım kurulup ilmek ilmek işleniyor

yanıt0
yanıt1
Haber YorumlarıMuhammet Yıldız:

Bunu yapan Akparti milletvekili olsa 50 yerde akp yazar ama eski chpli yeni partili olunca yazının hiçbiryerinde yeni partili milletvekili demiyor editör kulağanı sağlam şekilde çınlatıyorum

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımehmet:

yeni partili değil. ahlaksızlık yapma. şuan parti ile ilişkisi yok.

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarıkn9zjsbrqn:

asıl turp geriden geliyor ??

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıEvroplast Kazan:

Ama işin komik tarafı Mustafa Sarıgül neden tutuklanmıyor

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
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Haber Yorumlarıbekirseyidoglu585:

Onu alın asıl. Adam milletvekili diye cezaevine girmesin mi?

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıBALAT ÇİĞKÖFTE TARİHİ MARAŞ DONDURMASI MURAT USTA :

vuran girerse piskevitin şoförünü önce almak lazım diye düşünüyor olabilirler

yanıt1
yanıt0
Haber YorumlarıSam Fisher:

BALAT ÇİĞKÖFTE TARİHİ MARAŞ DONDURMASI MURAT USTA nasıl bir uyum.çig köfte anladım da dondurma ne la .

yanıt1
yanıt0

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