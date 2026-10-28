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Bayburt'ta lise öğrencileri bağımlılıkla mücadele etkinliğinde ok atıp ata bindi

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Bayburt'ta lise öğrencileri bağımlılıkla mücadele etkinliğinde ok atıp ata bindi
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Bayburt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Bayburt Atlı Spor Kulübü, Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi öğrencilerine bağımlılıkla mücadele etkinliği düzenledi. Köprücü at çiftliğinde öğrenciler doğa yürüyüşü yapıp geleneksel okçuluk ve biniciliği deneyimledi.

Bayburt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Bayburt Atlı Spor Kulübü iş birliğinde, Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik bağımlılıkla mücadele etkinliği düzenlendi.

Köprücü at çiftliğinde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler doğa yürüyüşüne katıldı, geleneksel Türk okçuluğunu tanıdı ve atlı sporlar hakkında bilgi edindi.

Etkinlikte öğrencilere köy yaşamı, Türklerde binicilik kültürü ve geleneksel at koşum ekipmanları hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Geleneksel okçuluğun tanıtımının ardından öğrenciler ok atıp, atlara binerek hem okçuluk hem de binicilik deneyimi yaşadı.

Program kapsamında bağımlılıkla mücadele üzerine söyleşi düzenlenirken etkinlik, öğrencilere yapılan ikramlarla sona erdi.

Etkinlikle gençlerin sosyal medya ve diğer bağımlılıklardan uzak durarak doğa ve sporla vakit geçirmeleri, kültürel değerleri tanımaları ve sağlıklı sosyal alışkanlıklar kazanmaları amaçlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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