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Kadirli'de liseler arası bilgi yarışması yapıldı

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Kadirli'de liseler arası bilgi yarışması yapıldı
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Kadirli ilçesinde lise öğrencilerinin iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik konularındaki bilgi ve farkındalıklarının artırılması amacıyla bilgi yarışması düzenlendi.

Kadirli ilçesinde lise öğrencilerinin iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik konularındaki bilgi ve farkındalıklarının artırılması amacıyla bilgi yarışması düzenlendi.

Kadirli Belediyesi Devlet Bahçeli Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Tabiat ve Yaşanabilir Çevre" bilgi yarışmasına ilçedeki 11 liseden takımlar katıldı.

Yarışmada Şehit İsmail Akduman Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi birinci oldu.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Fehmi Haytaoğlu, birinci olan okulun ilde düzenlenecek yarışmada ilçeyi temsil edeceğini söyledi.

Yarışmaya katılan öğrencilere hediyeler verildi.

Kaynak: AA
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