Atatürk'ün 1931'de ziyaret ettiği Denizli Lisesi 152 yıldır eğitim veriyor

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Denizli'de 1874'te Rüştiye Mektebi adıyla eğitim öğretime başlayan, zaman içinde farklı isimlerle faaliyet gösteren ve Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ağırlayan Denizli Lisesi, 152 yıldır kentin eğitim hayatında önemli bir yer tutuyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Asırlık Mektepler" dosyasının bu bölümünde, kentin en eski eğitim kurumlarından biri olan Denizli Lisesi ele alındı.

Kentte 1874'te Rüştiye Mektebi adıyla temelleri atılan, zaman içerisinde Liva İdadisi, Sanat İdadisi, Sultani Mektebi ve Muhtelit Orta Mektep gibi isimlerle eğitim veren okul, 1932'den bu yana Denizli Lisesi adıyla öğrenci yetiştiriyor.

Okulun 1915'te inşa edilmeye başlanan tarihi binası, Kurtuluş Savaşı ve dönemin ekonomik şartları nedeniyle bir süre yarım kaldı. Okul, 1925'te sağlanan ödenekle 1926-1927 eğitim öğretim yılından itibaren öğrencilerini tarihi binada ağırlamaya başladı.

Bugün yaklaşık 450 öğrencinin eğitim gördüğü okulda 68 öğretmen ve 3 idareci görev yapıyor.

Atatürk'ün ziyaret ettiği sınıflar müzeye dönüştürüldü

Tarihi binada, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 1931'de gerçekleştirdiği ziyaretin izleri de yaşatılıyor.

Atatürk'ün ziyaret ettiği iki sınıf müze olarak kullanılırken, okul bünyesindeki eğitim müzesinde geçmiş dönemlerde kullanılan eğitim araç ve gereçleri ile Türk toplum hayatında kullanılan çeşitli eşyalar sergileniyor.

1999'da Cumhuriyet Eğitim Müzesi olarak da tescillenen müze, ziyaretçilerin kullanımına açık şekilde faaliyetini sürdürüyor.

"Koca Mektep" olarak anılıyor

Denizli Lisesi, kentte yalnızca eğitim kurumu olarak değil, kültürel ve sosyal hayatın önemli unsurlarından biri olarak da biliniyor.

Halk arasında "Koca Mektep" ve "Baba Lise" olarak anılan okulun bulunduğu cadde, yıllardır "Lise Caddesi" adıyla biliniyor.

Okul müdürü Ahmet Bozdeveci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mezun olduğu okulda yönetici olarak görev yapmanın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını söyledi.

Denizli Lisesinin kentin eğitim tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu belirten Bozdeveci, "Ben 1992 yılında Denizli Lisesinden mezun oldum. Tabii ki Denizli Lisesinden mezun olmak ve mezun olduğun bir okulda okul müdürü olarak görev yapmak ayrıcalık ve bunun gururunu yaşıyorum." dedi.

Denizli Lisesinin geçmişten bugüne kentin farklı alanlarında önemli isimler yetiştirdiğini anlatan Bozdeveci, okulun kamuoyunda "Koca Mektep" olarak anılmasının da bu köklü geçmişin bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Bozdeveci, Denizli Lisesinin Milli Eğitim Bakanlığınca 2017'de Türkiye genelindeki tarihi liseleri belirlemek amacıyla yapılan çalışma kapsamında "100 tarihi lise" arasında yer aldığına dikkati çekti.

Eğitim öğretim hayatına başlama tarihi dikkate alındığında listede Türkiye'nin en eski 10'uncu lisesi olarak yer aldığını belirten Bozdeveci, Denizli Lisesinin akademik başarıları ve yetiştirdiği öğrencilerle de uzun yıllardır adından söz ettirdiğini anlattı.

Bozdeveci, "Denizli Lisesi 152 yıldır eğitim öğretim hayatında faaliyet gösteren bir okul. 152 yıl önce başladığı eğitim öğretim yolculuğunda ilk günkü gibi heyecanla Türkiye Cumhuriyeti'ne kaliteli, değerli, vatanını milletini seven ve ülkesine hizmet edecek gençler yetiştirmeye devam edecektir. En önemli hedeflerimizden, amaçlarımızdan biri de budur. Türk gençliğine hizmet etmek. Bu yolda da elimizden geleni okul olarak yapmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Aynı binada yaklaşık bir asırdır eğitim

Denizli Lisesinin bugün eğitim verdiği tarihi binanın inşaatına 1915'te başlandığını anlatan Bozdeveci, yapının yaklaşık 111 yıllık geçmişe sahip olduğunu belirtti.

Binanın ilk olarak bodrum ve birinci katının tamamlandığını, ikinci katın ise dönemin şartları nedeniyle uzun süre yarım kaldığını dile getiren Bozdeveci, 1925'te çıkarılan ödenekle inşaatın tamamlandığını ve 1926-1927 eğitim öğretim yılında binada eğitime başlandığını ifade etti.

1927-1928 eğitim öğretim yılında Türkiye'de ilk defa Denizli ve Kayseri'de açılan Köy Muallim Mekteplerinden birinin bu Denizli Lisesi bünyesinde faaliyet gösterdiğini belirten Bozdeveci, bu eğitim kurumunun köy okullarında görev yapacak öğretmenlerin yetiştirilmesi amacıyla kurulduğunu söyledi.

???????Denizli Lisesinin 1932'den bu yana lise olarak eğitim verdiğini ifade eden Bozdeveci, tarihi binanın günümüzde de aynı amaçla kullanılmasının okulun geçmişiyle bugünü arasında güçlü bir bağ oluşturduğunu dile getirdi.

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Kaynak: AA