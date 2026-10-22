KPSS ortaöğretim kaç kişi başvurdu 2026, lise KPSS’ye kaç kişi girecek?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy’un paylaştığı verilere göre 2026- Kpss Ortaöğretim’e 2 milyon 985 bin 438 aday başvurdu. Yaklaşık 3 milyon adayın katılacağı sınav, 25 Ekim 2026 Pazar günü saat 10.15’te gerçekleştirilecek. Böylece lise Kpss, bu yılki KPSS oturumları arasında en yüksek başvuru sayısına ulaştı. İşte 2026-KPSS Ortaöğretim’e dair tüm rakamlar ve sınav bilgileri.

KPSS ORTAÖĞRETİM’E KAÇ KİŞİ BAŞVURDU 2026?

2026-KPSS Ortaöğretim’e toplam 2 milyon 985 bin 438 aday başvurdu. Başvuranların 1 milyon 448 bin 945’ini kadın, 1 milyon 536 bin 493’ünü ise erkek adaylar oluşturdu. Sınava katılacak engelli aday sayısı ise 11 bin 984 olarak açıklandı.

LİSE KPSS’YE KAÇ KİŞİ GİRECEK?

Lise KPSS’ye başvuran yaklaşık 3 milyon adayın sınava girmesi bekleniyor. Sınava fiilen katılan aday sayısı ise sınavın ardından açıklanacak. Bu rakam, 1 milyon 708 bin 329 başvurunun yapıldığı KPSS Lisans oturumunun da oldukça üzerinde bulunuyor.

LİSE TÜRLERİNE GÖRE BAŞVURU DAĞILIMI

Başvuruların lise türlerine göre dağılımında meslek liseleri ilk sırada yer aldı. Meslek lisesi mezunu 946 bin 606 aday başvururken, Anadolu lisesi mezunu 938 bin 230 aday sınava katılmak için müracaat etti. Açık öğretim lisesi mezunlarından 540 bin 629, imam hatip lisesi mezunlarından 299 bin 509, fen lisesi mezunlarından 59 bin 659 ve sosyal bilimler lisesi mezunlarından 17 bin 389 aday başvuru yaptı. Diğer lise türlerinden ise 183 bin 416 aday sınava başvurdu.

KPSS ORTAÖĞRETİM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026-KPSS Ortaöğretim, 25 Ekim 2026 Pazar günü saat 10.15’te başlayacak. Adayların saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacağı belirtildi. Bu nedenle adayların sınav saatinden önce binalarda hazır bulunması önem taşıyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?

Adaylar, Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden oluşan toplam 120 soruyu 130 dakikada cevaplayacak. Standart süreye göre sınav saat 12.25’te sona erecek.

SINAV KAÇ MERKEZDE YAPILACAK?

2026-KPSS Ortaöğretim, 254 sınav merkezinde uygulanacak. Sınav için 9 bin 632 bina ve 167 bin 820 salon kullanılacak. Organizasyonda ise toplam 415 bin 502 kişi görev alacak.

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK OLACAK

Kimlik belgesi bulunmayan ya da kimlik belgesinde sorun yaşayan adayların mağdur olmaması için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık olacak. Adayların sınav öncesinde kimlik belgelerini kontrol etmeleri öneriliyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM’nin açıklamasına göre 2026-KPSS Ortaöğretim sonuçları 19 Kasım 2026’da açıklanacak. Sınav sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak. Adayların daha sonra yapılacak KPSS Ön Lisans veya KPSS A Grubu sınavlarına girmeleri, KPSS Ortaöğretim sonuçlarını etkilemeyecek.