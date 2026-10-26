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Isparta'da Floor Curling Turnuvası 50 ortaokul öğrencisinin katılımıyla başladı

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Isparta'da Floor Curling Turnuvası 50 ortaokul öğrencisinin katılımıyla başladı
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Türkiye Curling Federasyonu Isparta İl Temsilciliğinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlediği Floor Curling Turnuvası, Tarık Söyleyici Spor Salonu'nda başladı. Turnuvanın ilk gününde 50 ortaokul öğrencisi mücadele ederken yarın lise takımları yarışacak.

Türkiye Curling Federasyonu Isparta İl Temsilciliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Floor Curling Turnuvası başladı.

Tarık Söyleyici Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvanın ilk gününde, ortaokul öğrencisi 50 sporcu mücadele etti.

Türkiye Curling Federasyonu Isparta İl Temsilcisi Recep Gürdal, gazetecilere, floor curling kategorisinde kentte iki yıldır faaliyet gösterdiklerini belirtti.

Sporun temelinde strateji, doğru atış, duruş pozisyonu, motivasyon ve ahlak anlayışının bulunduğunu söyleyen Gürdal, sporcuların rakiplerini rencide edecek ve motivasyonlarını bozacak davranışlardan kaçınması gerektiğini ifade etti.

Gürdal, Isparta'da buz salonu bulunmadığı için buz curling kategorisi yerine uygun salonlarda floor curling faaliyetlerini sürdürdüklerini kaydetti.

Malzeme temini konusunda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün de önemli destekleri bulunduğunu aktaran Gürdal, okullardaki beden eğitimi öğretmenleri ve antrenörlerin girişimiyle branşı yaygınlaştırmaya çalıştıklarını belirtti.

Turnuva kapsamında yarın lise takımları mücadele edecek.

Kaynak: AA
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