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Gazimağusa'da 3. kattan düşen 16 yaşındaki öğrenci 5 günlük tedaviye rağmen öldü

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Gazimağusa'da 3. kattan düşen 16 yaşındaki öğrenci 5 günlük tedaviye rağmen öldü
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Gazimağusa'da inşaat halindeki binanın 3'üncü katından düşerek ağır yaralanan 16 yaşındaki lise öğrencisi, 5 gün süren tedavinin ardından hayatını kaybetti. Olay 16 Ekim saat 01.40 sıralarında meydana geldi, öğrenci 21 Ekim Çarşamba günü yaşamını yitirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Gazimağusa kentinde inşaat halindeki bir binanın 3'üncü katından düşerek ağır yaralanan 16 yaşındaki lise öğrencisi Emil Pinzari, 5 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

KKTC Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan açıklamaya göre olay, 16 Ekim saat 01.40 sıralarında Gazimağusa'da meydana geldi. İskele Ticaret Lisesi öğrencisi 16 yaşındaki Emil Pinzari, inşaatın üçüncü katında bulunduğu sırada dengesini kaybederek yüksekten düştü. Ağır yaralanan Pinzari, Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Ancak 16 yaşındaki öğrenci, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 21 Ekim Çarşamba günü yaşamını yitirdi. Pinzari'nin genç yaşta hayatını kaybetmesi ailesi, okul arkadaşları ve yakınlarını yasa boğdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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