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Kastamonu'da lise öğrencilerinin VR simülasyonu TEKNOFEST'te Türkiye ikincisi oldu

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Kastamonu Taşmektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 3 öğrencinin geliştirdiği VR simülasyonu, TEKNOFEST Güneydoğu'da Türkiye ikinciliği ve ticarileştirme potansiyeli ödülü kazandı. Simülasyon, öğrencilerin iş kazası risklerini sanal ortamda deneyimlemesini hedefliyor.

BİLAL KAHYAOĞLU / SEMİH YÜKSEL - Kastamonu'da meslek lisesi öğrencilerinin geliştirdiği sanal gerçeklik (VR) destekli eğitim simülasyonu ile iş kazalarının önlenmesi hedefleniyor.

Taşmektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin 3 öğrencisi, bilişim teknolojileri ve ahşap teknolojisi öğretmeni Muhammet Darıcıoğlu'nun desteğiyle proje hazırladı.

Projede öğrencilerin gerçek makineleri kullanmadan önce sanal ortamda eğitim almaları hedefleniyor.

Şerit testere, daire testere ve taşlama makineleri gibi ekipmanların kullanımını öğreten simülasyon, öğrencilerin olası tehlikeleri yaralanma riski yaşamadan deneyimlemelerine imkan sağlıyor.

Yaklaşık 4 aylık çalışmanın ardından tamamlanan proje, TEKNOFEST Güneydoğu'da Türkiye ikinciliğinin yanı sıra ticarileştirme potansiyeli ödülüne de layık görüldü.

"Güvenli bir gelecek, bilinçli bir eğitimle başlar"

Tekno Atölye Takımı'nın saha koordinatörü ve 11'inci sınıf öğrencisi Özcan Onur Terzi, AA muhabirine, projeyi öğretmenleriyle yaptıkları görüşmeler sonucunda geliştirdiklerini söyledi.

Ahşap teknolojisi alanındaki iş kazası risklerine dikkati çeken Terzi, "VR atölye projemizde öğrencilerin gerçek atölyelerde çalışmaya başlamadan önce sanal gerçeklik ortamında deneyim kazanmalarını hedefliyoruz. Bir tehlikeyi yalnızca dinleyerek öğrenmekle bir senaryo içerisinde fark ederek doğru davranışı geliştirmek arasında önemli fark var. Öğrencilerin güvenlik kurallarını hayati risk yaşamadan öğrenmelerini amaçlıyoruz." dedi.

TEKNOFEST'in kendilerine önemli imkanlar sunduğunu belirten Terzi, "Ödül kazanmamız projemizin sadece bir fikir olmadığını, meslek liselerine, eğitim merkezlerine ve sanayi kuruluşlarına kolayca entegre edilebilecek düşük maliyetli ve yüksek verimli VR eğitim platformu olduğunu gösterdi. Bu başarı bize büyük bir gurur ve motivasyon verdi. Çünkü güvenli bir gelecek, bilinçli bir eğitimle başlar." diye konuştu.

Projenin geliştirilmesinde görev alan öğrencilerden Furkan Tüfekçi de sistemin eğitim ve test olmak üzere iki bölümden oluştuğunu anlattı.

Öğrencilerin meslek eğitimine başladıklarında makinelerin kullanımını yeterince bilmediklerine işaret eden Tüfekçi, şunları kaydetti:

"Öğrenciler gerçek makineler üzerinde eğitim almaya başladıklarında hata yapma ve yaralanma riskleriyle karşılaşabiliyor. Bu riskleri en aza indirmek için bir simülasyon geliştirdik. Eğitim bölümünde öğrenci kullanmak istediği makineyi seçerek nasıl çalıştığını adım adım öğreniyor. Test bölümünde ise öğrenci makineyi kullanıyor ve sisteme entegre ettiğimiz yapay zeka, performansını değerlendirerek puan veriyor. Öğrenci 90 puanın üzerinde başarı elde ettiğinde gerçek makine üzerinde eğitim almaya hazır olduğu değerlendiriliyor."

Projede yer alan öğrencilerden Süleyman Orhan da geçen yıl başladıkları projelerini TEKNOFEST sürecinde geliştirdiklerini dile getirerek, memleketlerini ve okullarını temsil etmenin, güzel şeyler yapmanın kendilerini mutlu ettiğini anlattı.

"TEKNOFEST vesilesiyle yapılanlar toprağa atılmış bir tohum gibi"

Projenin danışmanlığını yürüten Muhammet Darıcıoğlu ise sanal gerçeklik teknolojisiyle öğrencilerin iş kazası risklerini güvenli ortamda deneyimleyebildiklerini vurguladı.

Simülasyonda hatalı işlemler karşısında makinelerin durmasını sağlayan sistemler ve yaralanma risklerini gösteren görsel efektler bulunduğunu anlatan Darıcıoğlu, "Öğrencilerin gerçek makine karşısında heyecan ve stres nedeniyle maruz kalabilecekleri??????? iş kazalarını önlemeye çalıştık. Kaza karşısında makinelerin durmasını, kan efektini simülasyonumuza dahil ettik. Öğrenci yanlış bir işlem yaptığında karşılaşabileceği tehlikeyi gerçek anlamda yaralanmadan deneyimleyebiliyor." dedi.

TEKNOFEST başarısının okuldaki diğer öğrencileri de harekete geçirdiğini belirten Darıcıoğlu, "TEKNOFEST vesilesiyle yapılanlar toprağa atılmış bir tohum gibi. Yeşerip filizlendikçe çok güzel projelerle meyve veriyor. Hayallerini gerçekleştirebileceklerini görmeleri adına çok anlamlı." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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