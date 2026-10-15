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Tiran'da üniversite öğrencilerinin gösterileri üçüncü gününde de sürüyor

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Tiran'da üniversite öğrencilerinin gösterileri üçüncü gününde de sürüyor
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Arnavutluk'un başkenti Tiran'da üniversite öğrencilerinin eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle başlattığı gösteriler üçüncü gününde sürdü. Lise öğrencileri ve vatandaşların da destek verdiği eylemlerde polis göz yaşartıcı gaz kullandı, bazı göstericiler gözaltına alındı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da üniversite öğrencilerinin eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle yaptığı gösteriler devam ediyor.

Gösterilerin üçüncü gününde de gerginlik yaşanırken, bugünkü gösterilere lise öğrencileri ve vatandaşlar da destek verdi.

Tiran'daki Eğitim Bakanlığı önünde düzenlenen gösteri öncesinde öğrenciler, başkentin sokaklarında yürüdü.

Emniyet güçleri, Eğitim Bakanlığı ve Meclis binası önündeki göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullanırken, göstericiler de polise taş ve farklı cisimler fırlattı.

Polis, bazı göstericileri gözaltına aldı.

Elbasan, Görice ve Avlonya şehirlerinde de aynı çerçevede gösteriler düzenlendi.

Eğitim hayatları boyunca yaşadıkları sorunların çözümü için hükümetten destek talep ettiklerini belirten öğrenciler, eğitim koşulları, yetersiz yatırımlar, yüksek kira bedelleri, öğrenci yurtlarının eksikliği ve güncelliğini yitirmiş müfredat gibi sorunlarla karşı karşıya olduklarını ifade ediyor.

Öğrenciler, gösterilerini sonraki günlerde de sürdüreceklerini kaydetti.

Kaynak: AA
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