MEB, 2026-2027'de uygulanacak OYSS rehberini web sitesinde erişime açtı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ortak Yazılı Sınav Sistemi'ne (OYSS) ilişkin detaylara yer verilen 'Sıkça Sorulan Sorular' rehberinin Bakanlığın web sitesinde erişime açıldığını duyurdu.

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından OYSS ile ilgili sıkça sorulan sorular yanıtlandı. Hazırlanan rehberde OYSS'nin amacının, öğrenci başarısı ve eğitim kalitesi bakımından önemi ve nasıl uygulanacağı ile ilgili detaylara yer verildiği belirtildi. OYSS'nin okul geneli ortak yazılı sınavların hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi süreçlerini dijital ortamda yürütmek amacıyla geliştirilen bir sistem olduğuna vurgu yapılan rehberde, sınavların öğretim programlarındaki öğrenme çıktılarıyla uyumlu, geçerli ve güvenilir şekilde hazırlanması ve sonuçların öğrenme çıktılarıyla uyumlu şekilde analiz edilmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Sistemle Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile uyumlu geliştirici değerlendirme uygulamalarının, açık uçlu ve beceri temelli soruların okul düzeyindeki kullanımının yaygınlaştırılacağı kaydedilen rehberde, okullardaki ölçme ve değerlendirme uygulamalarının geçerli ve güvenilir bir yapıya kavuşturulması açısından sistemin önemine vurgu yapıldı. Ayrıca OYSS ile sınavlarda farklı güçlük düzeylerinde soruların dengeli şekilde kullanılmasının sağlanacağı ifade edildi. Sistemin kullanımına yönelik bilgilendirme ve eğitim çalışmalarının 19-23 Ekim tarihleri arasında tamamlandığı ifade edilen rehberde, öğretmenlerin sistem üzerinde deneme uygulamaları gerçekleştirebildikleri aktarıldı. Rehberde, OYSS'nin 2026-2027 eğitim öğretim yılında ortaokul 5, 6 ve 7'inci sınıflar Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, din kültürü ve ahlak bilgisi, İngilizce; lise 9, 10 ve 11'inci sınıflar Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, din kültürü ve ahlak bilgisi, felsefe ve İngilizce derslerinde uygulanacağı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı