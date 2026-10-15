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Eskişehir'de jandarma, 80 okul ve çevresini, 24 servis aracını denetledi

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Eskişehir'de jandarma, 80 okul ve çevresini, 24 servis aracını denetledi
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Eskişehir'de jandarma ekipleri, öğrenci güvenliği için 80 okul ve çevresinde denetim gerçekleştirdi. Kontrollerde 45 ilkokul, 29 ortaokul ve 6 lise incelenirken trafik jandarması 46 okul çevresi ile 24 servis aracını denetledi.

Eskişehir'de jandarma ekipleri, öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla 80 okul ve çevresinde denetim yaptı.

İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde gerçekleştirilen denetimlerde, 45 ilkokul, 29 ortaokul ve 6 lise kontrol edildi.

Güvenli eğitim koordinasyon görevlilerince okul çevreleri ve öğrencilerin kullandığı güzergahlarda yapılan kontrollerde, okulla ilişiği bulunmayan ve öğrenci güvenliği açısından risk oluşturabileceği değerlendirilen kişi, araç ve durumlar incelendi.

Ekipler ayrıca okul çevresindeki park, bahçe ve metruk binaları kontrol ederek okul yöneticileriyle görüştü.

Trafik jandarması ekiplerince gerçekleştirilen uygulamalarda ise 46 okul çevresi ile 24 okul servis aracı denetlendi.

Kaynak: AA
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