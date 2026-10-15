Kilis İl Emniyet Müdürü, öğrencileri zararlı Telegram gruplarına karşı uyardı

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Kilis İl Emniyet Müdürü Arslan Bağrıaçık, Mehmet Hanifi ve Ökkeş Cümbüş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini dijital tehditlere karşı uyardı.

Bağrıaçık, öğrencilerin moral ve motivasyonlarını artırmak amacıyla gerçekleştirdiği ziyarette, dijital tehditlere karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.

Öğrencilere zararlı internet siteleri, terör örgütlerinin propaganda faaliyetleri ve sakıncalı Telegram gruplarına karşı dikkatli olmaları gerektiğini anlatan Bağrıaçık, internetin bilinçli kullanılması gerektiğini vurguladı.

Dijital savaş oyunları ve sohbet odalarının çocukların vicdan ve merhamet duygularını olumsuz etkileyebileceğine dikkati çeken Bağrıaçık, gençlere milli kültüre, örf ve adetlere sahip çıkmaları ve bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

Bağrıaçık, öğrencilere başarılı bir eğitim öğretim yılı diledi.

Kaynak: AA